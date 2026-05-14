ETV Bharat / bharat

पुणे के प्राइवेट अस्पताल में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के हड़पसर इलाके में बुधवार को बड़ा हंगामा मच गया. हड़पसर में कामधेनु एस्टेट के पार्किंग एरिया के सामने बने एक प्राइवेट सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के टॉयलेट के अंदर एक संदिग्ध, बम जैसी चीज मिली.

इस घटना की जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और उस संदिग्ध चीज को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी. मामले के बारे में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध चीज बुधवार शाम हड़पसर के हॉस्पिटल के एक टॉयलेट में मिली थी.

अस्पताल में संदिग्ध चीज मिलने के बाद मरीजों और रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों में घबराहट और संशय का माहौल देखा गया. इसलिए एहतियात के तौर पर आस-पास के इलाके में आने-जाने पर रोक लगा दी गई. बम निरोधक दस्ता की टीम संदिग्ध चीज की जांच करने और उसे सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए मौके पर पहुंची. इसके बाद उस चीज को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया.