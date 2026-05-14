पुणे के प्राइवेट अस्पताल में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ता पहुंचा
बम निरोधक दस्ता और एटीएस संदिग्ध वस्तु को कब्जे में लेकर इसकी जांच में जुटी है.
Published : May 14, 2026 at 7:47 AM IST
पुणे: महाराष्ट्र के पुणे के हड़पसर इलाके में बुधवार को बड़ा हंगामा मच गया. हड़पसर में कामधेनु एस्टेट के पार्किंग एरिया के सामने बने एक प्राइवेट सुपर-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के टॉयलेट के अंदर एक संदिग्ध, बम जैसी चीज मिली.
इस घटना की जानकारी मिलने पर बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और उस संदिग्ध चीज को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की जांच शुरू कर दी. मामले के बारे में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक संदिग्ध चीज बुधवार शाम हड़पसर के हॉस्पिटल के एक टॉयलेट में मिली थी.
अस्पताल में संदिग्ध चीज मिलने के बाद मरीजों और रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों में घबराहट और संशय का माहौल देखा गया. इसलिए एहतियात के तौर पर आस-पास के इलाके में आने-जाने पर रोक लगा दी गई. बम निरोधक दस्ता की टीम संदिग्ध चीज की जांच करने और उसे सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए मौके पर पहुंची. इसके बाद उस चीज को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया.
हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वह चीज सच में बम थी या कोई और खतरनाक चीज. इस बीच, इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के असर को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
यह चीज असल में किसने रखी थी? क्या यह काम किसी मरीज के रिश्तेदार ने किया था? या यह घटना पैसे के झगड़े, बिलिंग से जुड़े किसी मामले, या किसी और वजह से हुई थी? ऐसी चर्चाएं और अफवाहें अभी पूरे इलाके में जोरों पर हैं. पुलिस और संबंधित एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, हॉस्पिटल में आने-जाने वाले लोगों के रिकॉर्ड और दूसरे टेक्निकल जांच तरीकों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.