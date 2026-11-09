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महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टियों के विलय की अटकलें, क्या बदलेंगे राजनीतिक समीकरण ?

मुंबई: महाराष्ट्र में प्रमुख पार्टियों के विलय की संभावना – जो सत्ता की लड़ाई की वजह से अलग हो गई थीं – राजनीतिक गलियारों में एक हॉट टॉपिक बन गई है. जहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो गुटों के संभावित विलय ने पहले ही राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, वहीं सांसद ओमराजे निंबालकर की शिवसेना के दो गुटों को भी एक साथ आने की अपील ने नए राजनीतिक समीकरण के बारे में चर्चा शुरू कर दी है.

हाल के वर्षों में सत्ता की लड़ाई की वजह से बिखरीं दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच सुलह के संकेत मिलने के साथ, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं. BJP के बढ़ते राजनीतिक दबदबे, उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती बेचैनी और आने वाले चुनावों से पहले क्षेत्रीय पार्टियों के सामने आने वाली अस्तित्व की चुनौतियों के पृष्ठभूमि में इन घटनाक्रमों को अहम माना जा रहा है.

इस तरह, जब विलय की संभावना पर बहस हो रही है, NCP लीडरशिप इस मामले पर सतर्क रुख अपनाती दिख रही है.

इसके अलावा, पार्थ पवार की लगातार दो दिनों तक हुई बैठकों ने दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावना को लेकर चर्चाओं को फिर से हवा दे दी है. इससे दोनों गुटों के एक साथ आने की चर्चाओं को हवा मिली है. हालांकि, तटकरे ने पहले साफ किया था कि अजित पवार की मौत के बाद स्थिति बदल गई है और कहा था कि अभी विलय के बारे में कोई प्रस्ताव या चर्चा नहीं है.

इस बीच, 6 नवंबर को सुनील तटकरे ने कहा कि अजित पवार गठबंधन बनाए रखने को लेकर पक्के थे, और कहा कि अगर 'दादा' (अजित पवार) जिंदा होते, तो NCP के दोनों गुट 12 फरवरी तक फिर से एक हो सकते थे.

इस बीच, वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच एक बैठक —और पटेल ने महीने की 10 तारीख के बारे में जो खास जिक्र किया—गहरी चर्चा का विषय बन गया.

हाल ही में, NCP के अंदर लीडरशिप का मुद्दा सामने आया. NCP के कुछ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फैसले लेने की प्रक्रिया में वरिष्ठ सदस्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है. इससे पार्टी के अंदर की खींचतान खुलकर सामने आ गई.

जब अजित पवार जिंदा थे, तब NCP के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलें थीं; शरद पवार और अजित पवार के बीच बैठक की तस्वीरें भी सामने आई थीं. हालांकि, 28 जनवरी, 2026 को एक प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत के बाद, NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विलय की किसी भी बात को खारिज कर दिया.

हाल ही में दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले एनसीपी के वरिष्ठ नेता (File Photo/ ANI)

वहीं, शरद पवार के गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नाम और 'तुतारी बजाता आदमी' चुनाव चिन्ह दिया गया. दोनों गुटों ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह पाने की लड़ाई के दौरान अपनी-अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की.

2 जुलाई, 2023 को, अजित पवार की बगावत से शरद पवार की एनसीपी दो धड़ों में बंट गई थी. इसके बाद, फरवरी 2024 में, चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी' नाम और 'घड़ी' चुनाव चिन्ह दिया था.

इस टूट से दोनों पार्टियों की संगठनात्मक ताकत कम हो गई है. उनके नेताओं ने भले ही सत्ता का रास्ता चुन लिया हो, लेकिन जमीनी स्तर के कार्यकर्ता असमंजस में हैं. अब इन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाएं ही एक होने की मांग को हवा दे रही हैं.

महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में बंटवारा और बदलाव कोई नई बात नहीं है. लेकिन, हाल के वर्षों में शिवसेना और NCP के टूटने से राज्य की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है. ये पार्टियां, जो कभी राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाती थीं, अब अलग-अलग ग्रुप में बंट गई हैं. विधायकों की खरीद-फरोख्त, सरकार बदलने और पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाइयों की वजह से राजनीतिक लड़ाई और तेज हो गई है.

हालांकि, मुख्य सवाल यह है: क्या फिर से एक होने की यह मांग सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दर्शाता है, या भविष्य की सत्ता गतिशीलता को लेकर इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण है?

हालांकि एनसीपी के दो गुटों को एक साथ लाना राजनीतिक रूप से मुमकिन हो सकता है, लेकिन लीडरशिप का सवाल सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है. एक बड़ी चुनौती कई वजहों को एक साथ लाने में है: शरद पवार का बहुत अधिक राजनीतिक अनुभव, राष्ट्रीय राजनीति में सुप्रिया सुले की पहचान, अजित पवार द्वारा बनाई गई स्वतंत्र संगठनात्मक ताकत, और सुनेत्रा पवार को सौंपी गई लीडरशिप की जिम्मेदारियां.

विलय होने पर, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कौन संभालेगा? विधायक दल का नेता कौन होगा? क्या पार्टी 'महायुति' (सत्तारूढ़ गठबंधन) के साथ बनी रहेगी, या वह विपक्ष के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने की कोशिश करेगी? इसके अलावा, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जैसे वरिष्ठ नेताओं की क्या भूमिका होगी? ऐसे कई अन्य सवालों के जवाब ढूंढने होंगे.

सुनेत्रा पवार के सामने अजित पवार की राजनीतिक विरासत को बनाए रखने और उनकी संगठनात्मक ताकत बनाए रखने की चुनौती है. शरद पवार के लिए, प्राथमिकता पार्टी की मुख्य राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक असर को बनाए रखना है. इसलिए, विलय से जुड़ा कोई भी फैसला शायद भावनाओं से नहीं, बल्कि लीडरशिप और सत्ता के बंटवारे से जुड़े हिसाब-किताब से लिया जाएगा.

NCP में संभावित विलय की चर्चाओं के बीच, शिवसेना के दोनों गुटों के फिर से एक होने की मांग ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है. सांसद ओमराजे निंबालकर ने शिवसेना के दोनों गुटों के फिर से एक होने की वकालत की है. हालांकि दोनों गुटों के नेता अलग-अलग हैं, लेकिन आखिरी फैसला सीनियर लीडरशिप का है.

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (File Photo/ ANI)

निंबालकर ने कहा कि पार्टी के आम कार्यकर्ता और आम लोग फिर से एक होने के पक्ष में हैं. उन्होंने तर्क दिया कि आम लोगों का असली हित तभी पूरा होगा जब शिवसेना एक साथ आए. यह ध्यान देने वाली बात है कि शिवसेना में टूट के बाद से, दोनों गुट लगातार राजनीतिक संघर्ष में उलझे हुए हैं. यह देखना बाकी है कि फिर से एक होने की यह मांग सिर्फ राजनीतिक बहस का विषय बनी रहेगी या इससे कोई ठोस कार्रवाई होगी.

शिवसेना में फूट की जड़ 2019 के चुनावों के बाद हुए सत्ता संघर्ष में है. मुख्यमंत्री पद को लेकर BJP से अनबन के बाद, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और NCP के साथ 'महा विकास अघाड़ी' गठबंधन बनाया और मुख्यमंत्री का पद संभाला. हालांकि, 21 जून, 2022 को एकनाथ शिंदे ने विधायकों के एक बड़े ग्रुप के साथ बगावत कर दी. इससे उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और बाद में शिंदे ने BJP के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इससे पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. जनवरी 2024 में, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी.

बाद में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट को 'शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)' नाम और 'जलती हुई मशाल' चुनाव निशान आवंटित किया.

इस बंटवारे से मुंबई, ठाणे, कोंकण बेल्ट और मराठवाड़ा समेत राज्य के कई इलाकों में शिवसेना की संगठनात्मक ताकत पर असर पड़ा. पार्टी की स्थानीय शाखाएं, पदाधिकारी और जमीनी स्तर के वफादार कार्यकर्ता भी बंट गए. इसलिए, अगर दोनों गुट फिर से एक हो जाते हैं, तो इससे राज्य में एक बिल्कुल नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है.

हालांकि टूटी हुई पार्टियों को फिर से एक करने की बातचीत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ये महाराष्ट्र की राजनीति में बदलते हालात का इशारा हैं. अगर नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं और आने वाले चुनावों के चुनावी गणित के बीच संतुलन बनाया जा सके, तो राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं. इसलिए, मुद्दा सिर्फ दो विशेष पार्टियों के संभावित विलय का नहीं है, बल्कि यह भी है कि क्या महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टियां एक बार फिर मिलकर एक ताकत बना सकती हैं.

हालांकि सांसद ओमराजे निंबालकर, विधायक चंद्रकांत रघुवंशी और पहले संजय शिरसाट जैसे नेताओं ने यह राय दी है कि शिवसेना के दोनों गुटों को फिर से एक हो जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में पार्टी के अंदर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में, शिवसेना अभी मजबूती से और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है. इसलिए शिवसेना (यूबीटी) से हाथ मिलाने या सुलह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट के पास अब कोई खास राजनीतिक ताकत नहीं बची है.

शिवसेना के प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि पार्टी की टॉप लीडरशिप इस मामले पर संगठन स्तर पर सही फैसला लेगी. इस बीच, यह साफ किया गया कि शिवसेना को BJP या कोई और घेर नहीं रहा है. बल्कि, हमारी लीडरशिप और हर एक शिव सैनिक अच्छी तरह जानता है कि विपक्ष के बिछाए 'चक्रव्यूह' को कैसे तोड़ना है.

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