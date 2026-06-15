ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा, उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ बैठक, राउत और शिरसाट आमने-सामने

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ संजय शिरसाट, संजय राउत ( Etv Bharat )

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने रविवार को 'मातोश्री' में सांसदों की आपात बैठक बुलाई, जो अब चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि नौ में से सिर्फ चार सांसद ही बैठक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. बाकी सांसद ने ऑनलाइन हिस्सा लिया. हालांकि, पार्टी ने उनकी गैर-मौजूदगी के लिए निजी कारण बताए. महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने इस मुद्दे को लेकर उद्धव सेना पर निशाना साधा और दावा किया कि शिवसेना (UBT) की स्थिति दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है और पार्टी नेताओं के बीच भरोसा खत्म हो रहा है. ईटीवी भारत से बात करते हुए शिरसाट ने कहा, "हाल की बैठक का उद्देश्य पार्टी के सांसदों के बीच एकता दिखाना था. कुछ सांसद शारीरिक मौजूद थे, तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े. क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय नहीं है, इसलिए वे ऑनलाइन बैठकों के जरिये बातचीत करते हैं. शिवसेना (UBT) धीरे-धीरे खत्म हो रही है; किसी को भी इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी अपने आप ही टूट रही है." संजय राउत (ETV Bharat) उन्होंने आगे दावा किया कि सांसदों और विधायकों के उद्धव ठाकरे से दूर जाने से, उनके लिए आने वाले समय में संगठन को संभालना मुश्किल हो जाएगा. बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे की बातचीत से यह साफ है कि वह सांसदों से एकजुट रहने की अपील कर रहे थे. शिरसाट ने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि पार्टी में अब वह ताकत और आपसी भरोसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था. कुछ दिन पहले, यह बात सामने आई थी कि उद्धव की शिवसेना के कुछ सांसदों ने शिवसेना (शिंदे गुट) की तरफ से दिए गए भोज का न्योता स्वीकार करने के बाद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की थी. तब से राज्य में 'ऑपरेशन टाइगर' की बातें चल रही हैं. 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है; शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने पार्टी में संभावित फूट की अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP जानबूझकर पार्टी में भ्रम पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं. राउत ने दावा किया, "इस समय पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं. इसलिए, तथाकथित 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह से फेल हो गया है."