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महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा, उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ बैठक, राउत और शिरसाट आमने-सामने

महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया कि शिवसेना (UBT) की स्थिति दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है.

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शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ संजय शिरसाट, संजय राउत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 7:21 PM IST

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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने रविवार को 'मातोश्री' में सांसदों की आपात बैठक बुलाई, जो अब चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि नौ में से सिर्फ चार सांसद ही बैठक में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे. बाकी सांसद ने ऑनलाइन हिस्सा लिया. हालांकि, पार्टी ने उनकी गैर-मौजूदगी के लिए निजी कारण बताए.

महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने इस मुद्दे को लेकर उद्धव सेना पर निशाना साधा और दावा किया कि शिवसेना (UBT) की स्थिति दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है और पार्टी नेताओं के बीच भरोसा खत्म हो रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए शिरसाट ने कहा, "हाल की बैठक का उद्देश्य पार्टी के सांसदों के बीच एकता दिखाना था. कुछ सांसद शारीरिक मौजूद थे, तो कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े. क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय नहीं है, इसलिए वे ऑनलाइन बैठकों के जरिये बातचीत करते हैं. शिवसेना (UBT) धीरे-धीरे खत्म हो रही है; किसी को भी इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी अपने आप ही टूट रही है."

संजय राउत
संजय राउत (ETV Bharat)

उन्होंने आगे दावा किया कि सांसदों और विधायकों के उद्धव ठाकरे से दूर जाने से, उनके लिए आने वाले समय में संगठन को संभालना मुश्किल हो जाएगा. बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे की बातचीत से यह साफ है कि वह सांसदों से एकजुट रहने की अपील कर रहे थे. शिरसाट ने आरोप लगाया कि इससे पता चलता है कि पार्टी में अब वह ताकत और आपसी भरोसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था.

कुछ दिन पहले, यह बात सामने आई थी कि उद्धव की शिवसेना के कुछ सांसदों ने शिवसेना (शिंदे गुट) की तरफ से दिए गए भोज का न्योता स्वीकार करने के बाद श्रीकांत शिंदे से मुलाकात की थी. तब से राज्य में 'ऑपरेशन टाइगर' की बातें चल रही हैं.

'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है; शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने पार्टी में संभावित फूट की अटकलों को खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (शिंदे गुट) और BJP जानबूझकर पार्टी में भ्रम पैदा करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं. राउत ने दावा किया, "इस समय पार्टी के सभी सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं. इसलिए, तथाकथित 'ऑपरेशन टाइगर' पूरी तरह से फेल हो गया है."

'ऑपरेशन टाइगर' की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए, राउत ने टाइगर का उदाहरण देकर विरोधी गुट पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "अगर कोई टाइगर का ऑपरेशन करना चाहता है, तो उसे पहले बेहोश करना होगा. लेकिन, शिवसेना (यूबीटी) का टाइगर बेहोश करने वाला नहीं है. इसलिए, ऐसी कोशिशों के सफल होने का कोई सवाल ही नहीं है."

विरोधी खेमे की इस आलोचना का जवाब देते हुए कि "टाइगर अब बूढ़ा हो गया है," राउत ने कहा, "बिल्कुल नहीं. टाइगर अब भी उसी जोश के साथ खुले जंगल में घूमता है." उन्होंने दोहराया कि पार्टी के सभी सांसद लीडरशिप के साथ मजबूती से खड़े हैं.

शिरसाट ने संजय राउत के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि अलग-अलग पार्टियां कांग्रेस के साथ आ रही हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरी पार्टियों को एक होने की सलाह देते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को मैनेज करने में नाकाम रहते हैं. उन्होंने कहा कि जब शिवसेना (UBT) खुद अस्थिरता से जूझ रही है, तो दूसरी पार्टियों को सलाह देना गलत है.

पिछले तीन महीनों से राज्य में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं. खबर थी कि एकनाथ शिंदे ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस ऑपरेशन पर चर्चा की थी, जिससे 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में नए सिरे से अटकलें लगाई जा रही हैं.

उद्धव ठाकरे ने सांसदों की यह बैठक 19 जून को आने वाले शिवसेना (UBT) के स्थापना दिवस से पहले बुलाई थी. मुंबई के सांसदों अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय दीना पाटिल के साथ नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे भी मीटिंग में शामिल हुए. राज्यसभा सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत भी मौजूद थे.

कुछ सांसदों ने निजी कारणों से ऑनलाइन हिस्सा लिया. हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर ने पार्टी को बताया कि वह मुंबई नहीं जा सके क्योंकि वह अपने बेटे के लिए चुनाव प्रभार में बिजी थे. परभणी के सांसद संजय जाधव पहले से तय धार्मिक इवेंट की वजह से खुद शामिल नहीं हो सके. इसी तरह, पार्टी ने बताया कि यवतमाल-वाशिम के सांसद संजय देशमुख ऑनलाइन शामिल हुए क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में बिजी थे.

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