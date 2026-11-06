10 तारीख के बाद साथ बैठेंगे'... शरद पवार के एक बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी अटकलें तेज
शरद पवार अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं. उनकी सेहत अभी ठीक है.
Published : November 6, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रेसिडेंट शरद पवार (शरदचंद्र पवार) का अभी मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. अजित पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार से मिलकर उनका हालचाल जाना.
इस मीटिंग से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. रिपोर्ट्स बताती है कि बातचीत के दौरान राजनीतिक मामलों पर भी बात हुई. इस बीच शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के बीच बातचीत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पवार पटेल से कहते हुए सुने जा सकते हैं, 'चलो 10 तारीख के बाद बैठकर बात करते हैं.' इससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि 10 तारीख के बाद असल में क्या चर्चा होगी.
प्रधानमंत्री मोदी की पूछताछ- नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर हाल के डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरद पवार की हेल्थ की पूछताछ को देखते हुए इस वीडियो की अहमियत और बढ़ गई है. इस दौरान उन्होंने सुप्रिया सुले के बारे में भी कुछ कहा था. इसलिए अब सभी की नजरें एनसीपी के दोनों गुटों के आगे के पॉलिटिकल रुख पर है.
प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा? शरद पवार से मुलाकात के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'दो दिन पहले थकान के कारण शरद पवार को चेक-अप के लिए पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया था.
इसके बाद वे मुंबई गए और उनकी सेहत अभी ठीक है. साल में एक या दो बार पूरी हेल्थ जांच होना आम बात है, इसीलिए उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. उनकी सेहत बहुत अच्छी है. उनसे मिलकर अच्छा लगा. वे बहुत खुश थे और उन्होंने राजनीति, देश और राज्य में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में पूछा- ये ऐसे विषय हैं जिनमें उनकी हमेशा गहरी दिलचस्पी रहती है. मुझे खुशी है कि उनके सभी मेडिकल टेस्ट एक-दो दिन में पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद वे आराम करने के लिए घर लौट जाएंगे.'
|ये भी पढ़ें- 'आप आराम करिए, हम देश संभाल लेंगे', पीएम मोदी ने अस्पताल में भर्ती शरद पवार को फोन कर जाना हालचाल