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संजय राउत बोले- हमारे सभी सांसद हमारे साथ, जिनको जाना है, वे जा सकते हैं, लेकिन...

शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ( ANI )

मुंबई: पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं. शिवसेना (उद्धव गुट) में टूट की खबरों का पता चला था, लेकिन अब इसमें नया मोड़ आ गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट के दो सांसदों ने पाला बदलने से इंकार कर दिया है. इन सांसदों ने कहा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं और वे उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं. शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने अब से थोड़ी देर पहले अपने आवास पर एक प्रेस कॉफ्रेंस के जरिए कहा कि मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी के सभी सांसद हमारे साथ हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सभी सांसदों से बात हुई है. उन्होंने कहा कि सांसदों ने कसम खाते हुए कहा कि शिवसेना उनकी मां है और वे कहीं नहीं जा रहे हैं. इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद जाना ही चाहता है तो बेशक जा सकता है, लेकिन इस्तीफा देकर जाना होगा.