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उत्तराखंड में आदि कैलाश की यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की मौत, जानिए कैसे गई जान?

आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के एक यात्री की मौत, शव लेकर साथी महाराष्ट्र के लिए रवाना

Adi Kailash
आदि कैलाश (फोटो सोर्स- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 8:55 PM IST

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पिथौरागढ़: विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे संयुक्त अस्पताल धारचूला में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

आदि कैलाश-ओम पर्वत की यात्रा पर आए थे पीएम सुधीर: जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के नागपुर के ओल्ड बगड़गंज रोड निवासी पीएम सुधीर (उम्र 53 वर्ष) एक हफ्ते पहले अपने दो अन्य दोस्तों के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे. तीनों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए. जिसके बाद 6 मई को वो धारचूला आ गए.

धारचूला के होटल में बिगड़ी यात्री की तबीयत: वहीं, यात्रा से लौटने के बाद बुधवार यानी 6 मई को तीनों श्रद्धालु धारचूला के एक होटल में ठहरे. इसी दौरान यात्री पीएम सुधीर की तबीयत बिगड़ने लगी. उनके साथी उन्हें तत्काल संयुक्त अस्पताल धारचूला ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, लेकिन श्रद्धालु की मौत हो गई.

शव लेकर महाराष्ट्र रवाना हुए साथी: संयुक्त अस्पताल अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना धारचूला कोतवाली पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाल हरेंद्र सिंह संयुक्त अस्पताल पहुंचे. जब यात्री के परिजनों से फोन पर बात की तो उन्होंने यहां पर पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया. इसके बाद यात्री के साथी शव लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए.

हार्ट अटैक से गई जान: संयुक्त अस्पताल धारचूला के डॉक्टरों का कहना है कि हृदय गति रुकने से श्रद्धालु की मौत हुई है. बता दें कि आदि कैलाश-ओम पर्वत की यात्रा में ऑक्सीजन की कमी और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा रहता है. यही वजह है कि इनर लाइन परमिट के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है.

"आदि कैलाश यात्रा पर गए नागपुर की यात्री की ह्दय गति रूकने से निधन हो गया है. यात्री के साथी शव लेकर नागपुर चले गए हैं."- आशीष जोशी, एसडीएम धारचूला

भगवान शिव-पार्वती से जुड़ा है आदि कैलाश का महत्व: आदि कैलाश को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थल माना जाता है. जिसे 'छोटा कैलाश' या 'कैलास' भी कहा जाता है. जो पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में मौजूद है. माना जाता है कि यहां भगवान भोलेनाथ ने तपस्या किया था. बीती 1 मई को आदि कैलाश-ओम पर्वत की यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है.

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