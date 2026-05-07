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उत्तराखंड में आदि कैलाश की यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की मौत, जानिए कैसे गई जान?

पिथौरागढ़: विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे संयुक्त अस्पताल धारचूला में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

आदि कैलाश-ओम पर्वत की यात्रा पर आए थे पीएम सुधीर: जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के नागपुर के ओल्ड बगड़गंज रोड निवासी पीएम सुधीर (उम्र 53 वर्ष) एक हफ्ते पहले अपने दो अन्य दोस्तों के साथ आदि कैलाश की यात्रा पर आए थे. तीनों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए. जिसके बाद 6 मई को वो धारचूला आ गए.

धारचूला के होटल में बिगड़ी यात्री की तबीयत: वहीं, यात्रा से लौटने के बाद बुधवार यानी 6 मई को तीनों श्रद्धालु धारचूला के एक होटल में ठहरे. इसी दौरान यात्री पीएम सुधीर की तबीयत बिगड़ने लगी. उनके साथी उन्हें तत्काल संयुक्त अस्पताल धारचूला ले गए. जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, लेकिन श्रद्धालु की मौत हो गई.

शव लेकर महाराष्ट्र रवाना हुए साथी: संयुक्त अस्पताल अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना धारचूला कोतवाली पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाल हरेंद्र सिंह संयुक्त अस्पताल पहुंचे. जब यात्री के परिजनों से फोन पर बात की तो उन्होंने यहां पर पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया. इसके बाद यात्री के साथी शव लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए.