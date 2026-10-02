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केदारनाथ यात्रा में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं से मारपीट, खच्चर चालकों पर मुकदमा दर्ज

रुद्रप्रयाग पुलिस के अनुसार, एक अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुंबई निवासी मानजी वाधजी वाविया और उनके साथी भानजी दामजी पटेल केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पैदल मार्ग से केदारनाथ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान जंगलचट्टी क्षेत्र में खच्चरों के संचालन को लेकर उनकी कुछ खच्चर चालकों से कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तीन खच्चर चालकों ने तीर्थयात्रियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. साथ ही लाठी से हमला कर उन्हें चोटिल कर दिया.

घटना के बाद पीड़ित तीर्थयात्रियों ने कोतवाली सोनप्रयाग पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम अब घटना में शामिल खच्चर चालकों की पहचान करने के साथ ही उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जुटा रही है. मामले की विवेचना प्रचलित है. पुलिस घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों एवं साक्ष्यों को जुटाने में लगी है.