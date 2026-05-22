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यमुनोत्री धाम की यात्रा से लौटते वक्त महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की मौत, अबतक 11 लोग गंवा चुके जान

यमुनोत्री धाम की यात्रा पर एक और श्रद्धालु की मौत, इस बार महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की गई जान, जानिए क्या हुई थी तकलीफ?

Yamunotri Dham
यमुनोत्री मंदिर (फोटो सोर्स- Information Department)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 5:35 PM IST

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उत्तरकशी: यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे एक तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. जिससे परिजनों में कोहराम मच गया. जबकि, यात्रा मार्ग पर मौजूद अन्य यात्रियों में भी चिंता का माहौल देखा गया. अभी तक 11 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर हो चुकी है.

अचानक सांस लेने में तकलीफ और सीने में होने लगा तेज दर्द: जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के रहने वाले बलवंत सावंत अपने परिवार के सदस्यों के साथ चारधाम यात्रा पर आए थेय उन्होंने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए थे और इसके बाद उन्हें गंगोत्री धाम के लिए रवाना होना था. बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई.

सीएचसी बड़कोट के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई. परिजन तत्काल उन्हें निजी वाहन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बड़कोट लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यात्री की पहचान-

  • बलवंत कारभारी सावंत (उम्र 62 वर्ष), निवासी- ग्राम डोगर गांव, तहसील देवला, जिला नासिक, महाराष्ट्र

"तीर्थयात्री को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था. चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस को सूचना देकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई. पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है."- अंगद सिंह राणा, डॉक्टर,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़कोट

चारधाम यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही मौतों की घटनाओं ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खासकर यमुनोत्री धाम की कठिन पैदल यात्रा, ऊंचाई वाला क्षेत्र और मौसम में लगातार बदलाव बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं.

Yamunotri Dham
यमुनोत्री धाम (फोटो सोर्स- Information Department)

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार यात्रियों से स्वास्थ्य जांच कराने, पर्याप्त आराम करने और किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की अपील कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि मेडिकल चेकअप के बाद ही यात्रा करें. तबीयत खराब होने पर मेडिकल कैंप में संपर्क करें.

अब तक यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 11 श्रद्धालुओं की मौत: गौर हो कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. इनमें ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक, सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं सामने आई हैं. यात्रा सीजन के चरम पर पहुंचने के साथ ही प्रशासन स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने का दावा कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही मौतों से व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं.

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