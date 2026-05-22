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यमुनोत्री धाम की यात्रा से लौटते वक्त महाराष्ट्र के तीर्थयात्री की मौत, अबतक 11 लोग गंवा चुके जान

यमुनोत्री मंदिर ( फोटो सोर्स- Information Department )

उत्तरकशी: यमुनोत्री धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे एक तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. जिससे परिजनों में कोहराम मच गया. जबकि, यात्रा मार्ग पर मौजूद अन्य यात्रियों में भी चिंता का माहौल देखा गया. अभी तक 11 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर हो चुकी है. अचानक सांस लेने में तकलीफ और सीने में होने लगा तेज दर्द: जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के रहने वाले बलवंत सावंत अपने परिवार के सदस्यों के साथ चारधाम यात्रा पर आए थेय उन्होंने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए थे और इसके बाद उन्हें गंगोत्री धाम के लिए रवाना होना था. बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. सीएचसी बड़कोट के डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: शुरुआत में परिजनों ने इसे सामान्य थकान समझा, लेकिन कुछ ही देर में उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई. परिजन तत्काल उन्हें निजी वाहन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बड़कोट लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यात्री की पहचान-