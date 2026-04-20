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ड्राइवर ने टाला बड़ा हादसा, ओडिशा के पुरी से लौट रहे महाराष्ट्र के 48 तीर्थयात्रियों की बचाई जान

पुलिस ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदगढ़ गांव के रहने वाले हैं.

A major accident was averted due to the driver's presence of mind in Dhenkanal, Odisha.
ओडिशा के ढेंकनाल में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 1:53 PM IST

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ढेंकनाल (ओडिशा): ड्राइवर की सतर्कता से ओडिशा से नासिक जा रही बस सोमवार को ट्रक से टकराने से बच गई. हालांकि इस दौरान बस ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं.

बताया जाता कि महाराष्ट्र के नासिक से 48 लोगों को लेकर जा रही तीर्थयात्रियों की बस सोमवार (20 अप्रैल) सुबह ओडिशा के ढेंकनाल जिले में नेशनल हाईवे-55 पर एक ट्रक से टकराने से बाल-बाल बच गई.

बस, जो पुरी और दूसरी जगहों की तीर्थ यात्रा के बाद नासिक जा रही थी, ढेंकनाल शहर के कोरियान चक में ब्रह्माणी देवी मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के बहुत करीब आ गई.

इस दौरान अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, ड्राइवर ने टक्कर से बचने के लिए बस को सड़क के किनारे रेत के ढेर पर मोड़ दिया. उनके तुरंत एक्शन से बस में सवार सभी यात्री बच गए. हालांकि, इस घटना में ड्राइवर को हल्की चोटें आईं.

घायल ड्राइवर की पहचान महाराष्ट्र के नासिक जिले के मनोज भालेराव के रूप में हुई है. उसे इलाज के लिए ढेंकनाल जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस में सवार सभी यात्री नासिक जिले के चांदगढ़ गांव के रहने वाले बताए गए हैं.

यात्रियों ने 6 अप्रैल को नासिक से अपनी यात्रा शुरू की थी और घर वापस जाने से पहले पुरी जगन्नाथ मंदिर समेत कई जगहों पर गए थे.

हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस के अलावा नेशनल हाईवे पेट्रोल टीम मौके पर पहुंची और बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस नासिक जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ. अधिकारी ने कहा, "सभी यात्री सुरक्षित हैं. सिर्फ ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं."

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