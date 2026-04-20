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ड्राइवर ने टाला बड़ा हादसा, ओडिशा के पुरी से लौट रहे महाराष्ट्र के 48 तीर्थयात्रियों की बचाई जान

ओडिशा के ढेंकनाल में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. ( ETV Bharat )

ढेंकनाल (ओडिशा): ड्राइवर की सतर्कता से ओडिशा से नासिक जा रही बस सोमवार को ट्रक से टकराने से बच गई. हालांकि इस दौरान बस ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं. बताया जाता कि महाराष्ट्र के नासिक से 48 लोगों को लेकर जा रही तीर्थयात्रियों की बस सोमवार (20 अप्रैल) सुबह ओडिशा के ढेंकनाल जिले में नेशनल हाईवे-55 पर एक ट्रक से टकराने से बाल-बाल बच गई. बस, जो पुरी और दूसरी जगहों की तीर्थ यात्रा के बाद नासिक जा रही थी, ढेंकनाल शहर के कोरियान चक में ब्रह्माणी देवी मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के बहुत करीब आ गई. इस दौरान अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, ड्राइवर ने टक्कर से बचने के लिए बस को सड़क के किनारे रेत के ढेर पर मोड़ दिया. उनके तुरंत एक्शन से बस में सवार सभी यात्री बच गए. हालांकि, इस घटना में ड्राइवर को हल्की चोटें आईं.