महाराष्ट्रः अनाथ आरक्षण में बड़ा बदलाव, महिला एवं बाल विकास विभाग की संस्थाओं में पढ़े बच्चों को ही मिलेगा लाभ
सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इसे गलत बता रहे हैं. उनका कहना है कि इससे सचमुच अनाथ बच्चे सड़क पर आ जाएंगे.
Published : November 17, 2025 at 1:55 PM IST
मुंबईः महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 1% आरक्षण की योजना 2018 में शुरू हुई थी. राज्य सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं. अब सिर्फ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलने वाली अनाथालयों में पले-बढ़े बच्चों को ही यह आरक्षण मिलेगा.
सरकार के इस निर्णय के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त अनाथालयों (जैसे सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शिक्षा विभाग आदि के अंतर्गत आने वाले) के लगभग 7,000 बच्चे इस सुविधा से बाहर हो जाएंगे. सरकार का कहना है कि ये बदलाव योजना को पारदर्शी और धोखाधड़ी से मुक्त बनाने के लिए जरूरी हैं.
लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता और विशेषज्ञ इसे गलत बता रहे हैं. उनका कहना है कि इससे सचमुच अनाथ बच्चे सड़क पर आ जाएंगे. इस आरक्षण के तहत अब तक 765 लोगों का सरकारी सेवाओं में चयन हो चुका है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि मानदंड कड़े होने पर लाभार्थियों की संख्या घटेगी.
मुख्य बदलाव क्या हैंः
- पहले कुल स्वीकृत पदों के 1% पर मिलता था, अब सिर्फ़ खाली पदों पर मिलेगा. सरकार कहती है कि इससे अनाथ उम्मीदवारों को वास्तव में ज़्यादा मौके मिलेंगे और भर्ती तेज होगी.
- पहले किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त अनाथालय में रहने वाले बच्चे को लाभ मिलता था. अब सिर्फ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अनाथालयों में पले बच्चों को ही मिलेगा. माता-पिता की मौत और जैविक माता-पिता का होना ज़रूरी बताया गया है.
- अनाथों को दो श्रेणियों में बांटा गया. संस्थात्मक यानी कि अनाथालय में रहने वाले बच्चे. संस्थाबाह्य यानी कि घर में अकेले या रिश्तेदारों के पास रहने वाले बच्चे. दोनों श्रेणियों में आरक्षण के पद बांटे जाएंगे.
- अब समांतर आरक्षण दिव्यांगों जैसा नहीं, बल्कि सामान्य समांतर तरीके से लागू होगा. एक ही पद होने पर एक भर्ती में संस्थात्मक को, अगली भर्ती में संस्थाबाह्य को प्राथमिकता मिलेगी. अलग रजिस्टर रखने के आदेश दिए गए हैं.
- नई शर्तें भी जोड़ी गईं हैं. चुने गए उम्मीदवार ने नौकरी छोड़ी तो प्रतीक्षा सूची वाले अगले अनाथ को मौका मिलेगा. अगर अनाथ उम्मीदवार नहीं मिला तो वह पद अगली भर्ती तक नहीं ले जाया जाएगा (पहले ले जाया जाता था).
सामाजिक कार्यकर्ताओं की चिंताः
ठाणे जिले के एक अनाथालय में पिछले 10 सालों से काम कर रही स्नेहा (बदला हुआ नाम) ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि वर्तमान में उनकी संस्था में 58 अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं. चूंकि संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसे सब्सिडी मिलती है. आरक्षण नीति में अचानक बदलाव के कारण, जैसे ही वे 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, इन सभी बच्चों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में अनाथ नहीं माना जाएगा.
डॉ. समीर चव्हाण पिछले 7 वर्षों से 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों की संख्या 20 हज़ार से अधिक है. उन सभी को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थानों में समायोजित करना असंभव है. इसलिए, कई अनाथों के आरक्षण के अधिकार से वंचित होने की संभावना है.
