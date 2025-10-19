ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद महाराष्ट्र में फर्जी वोटर्स को लेकर सियासत तेज, चुनाव आयोग को घेरेगा विपक्ष

महाराष्ट्र में विपक्षी नेता मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

बिहार के बाद महाराष्ट्र में फर्जी वोटर्स को लेकर सियासत ते (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 7:24 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 8:48 PM IST

मुंबई: पिछले विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला हुआ था. विपक्ष और महाविकास अघाड़ी बार-बार फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच पिछले हफ़्ते विपक्ष ने राज्य के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की और इस संबंध में कुछ सवाल उठाए थे. विपक्ष ने यह भी कहा था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव अधिकारियों से मांग की थी कि जब तक मतदाता सूची में गड़बड़ी दूर नहीं हो जाती, तब तक चुनाव न कराए जाएं.

इसके बाद रविवार को शिवसेना भवन में सभी विपक्षी दलों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद चंद्र पवार पार्टी के जयंत पाटिल, एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर, कांग्रेस नेता सचिन सावंत, कम्युनिस्ट नेता प्रकाश रेड्डी और अन्य नेता मौजूद थे.

साथ ही, सांसद संजय राउत ने घोषणा की कि एक नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ एक सर्वदलीय महापड़ाव निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि इस समय, राज्य की प्रमुख पार्टियां फर्जी मतदान के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं. दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में हम फर्जी मतदान के खिलाफ लड़ रहे हैं.

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है
संजय राउत ने आगे कहा, "आज MNS की एक बड़ी रैली हुई. इसमें पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने दो बातें उजागर कीं. एक तो यह कि आप वोट दें या न दें, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग हुई है. इस संबंध में उन्होंने सत्ताधारी दल के कुछ लोगों के वीडियो दिखाए. इसी के चलते वोट चुराए गए हैं. मतदाता सूची गलत तरीके से तैयार की गई है. फर्जी वोटिंग हुई है, यह अब स्पष्ट हो गया है."

उन्होंने बताया कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने फर्जी तरीके से कैसे मतदान किया? राज ठाकरे ने बैठक में इसका सबूत दिखाया. पैठण के विधायक विलास भूमरे का कहना है कि मैं 20,000 मतदाताओं को बाहर से लाया हूं. दूसरी ओर, भाजपा विधायक मंदा म्हात्रे ने भी फर्जी मतदान के बारे में बयान दिया है. इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? चुनाव आयोग को इसे देखना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए,

महाराष्ट्र से करनी चाहिए शुरुआत
उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे. उस समय माहौल महाविकास अघाड़ी के पक्ष में था. हालांकि, महायुति जीत गई. महाराष्ट्र में एक करोड़ मतदाताओं ने मतदाता सूची में घुसपैठ की है. साथ ही, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में मतदाताओं और घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया था.

संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों को ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने मतदाता सूची में घुसपैठ की है. मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील करता हूं कि वे उन लोगों को खोजें जिनकी मतदाता सूची में घुसपैठियों ने घुसपैठ की है और उन्हें इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से करनी चाहिए."

आयोग के खिलाफ बड़ा मार्च
इसके साथ ही संजय राउत ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, "दोहरी मतदाता सूची में कई फर्जी नाम डाले गए हैं. मतदाताओं ने इन दोहरे नामों को दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को पैसे दिए हैं. हम चुनाव आयोग की सभी मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ विपक्ष की एकता और ताकत दिखाने के लिए 1 नवंबर को सड़कों पर उतरेंगे."

राउत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मार्च निकालेंगे. इस मार्च में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे. इस मार्च का नेतृत्व शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ-साथ कांग्रेस के नेता भी करेंगे.

आयोग को गलतियां सुधारने की तैयारी करनी चाहिए
वहां, जयंत पाटिल ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कहा कहा, "यह मार्च इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी. अगर सत्ताधारी लोग भी इस मार्च में आएं, तो कोई दिक्कत नहीं है. जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते. "

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे कई उदाहरण हैं. चुनाव आयोग को गलतियां सुधारने की तैयारी करनी चाहिए. डुप्लीकेट वोटर और सूची में गलत पते जैसे तमाम मुद्दों को देखते हुए... यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से मानदंड लागू होंगे."

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव और आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक तैनात

