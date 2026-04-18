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नासिक TCS केस: आरोपी निदा खान से जुड़े मामले में पति मोइन खान गिरफ्तार

नासिक टीसीएस केस में आरोपी निदा खान से जुड़े मामले में पति मोइन खान गिरफ्तार ( ETV Bharat )

ठाणे: नासिक में आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला निदा खान से जुड़े मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है और पुलिस की चल रही जांच के दौरान कई नए खुलासे सामने आए हैं. घटनाओं का यह सिलसिला उसकी नौकरी जाने से शुरू हुआ था, अब एक आपराधिक रूप ले चुका है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले से जुड़ा रहस्य और भी गहरा गया है. आरोपी महिला निदा खान जो नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी के खिलाफ नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच ने अब तेजी पकड़ ली है. रिपोर्टों के अनुसार आरोपी का शादी से पहले का नाम निदा एजाज खान है, जबकि शादी के बाद उसका नाम निदा मोइन नाविद खान है. 26 वर्षीय निदा मूल रूप से नासिक के अशोक मार्ग इलाके की रहने वाली है और वह जानी-मानी आईटी कंपनी टीसीएस में कार्यरत थी.