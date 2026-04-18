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नासिक TCS केस: आरोपी निदा खान से जुड़े मामले में पति मोइन खान गिरफ्तार

नासिक के टीसीएस में कर्मचारियों के धर्मांतरण और प्रताड़ना मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.

TCS NASHIK SCANDAL
नासिक टीसीएस केस में आरोपी निदा खान से जुड़े मामले में पति मोइन खान गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 2:08 PM IST

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ठाणे: नासिक में आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिला निदा खान से जुड़े मामले में एक नाटकीय मोड़ आ गया है और पुलिस की चल रही जांच के दौरान कई नए खुलासे सामने आए हैं.

घटनाओं का यह सिलसिला उसकी नौकरी जाने से शुरू हुआ था, अब एक आपराधिक रूप ले चुका है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा उनके पति को हिरासत में लिए जाने के बाद इस मामले से जुड़ा रहस्य और भी गहरा गया है.

आरोपी महिला निदा खान जो नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कार्यरत थी के खिलाफ नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच ने अब तेजी पकड़ ली है.

रिपोर्टों के अनुसार आरोपी का शादी से पहले का नाम निदा एजाज खान है, जबकि शादी के बाद उसका नाम निदा मोइन नाविद खान है. 26 वर्षीय निदा मूल रूप से नासिक के अशोक मार्ग इलाके की रहने वाली है और वह जानी-मानी आईटी कंपनी टीसीएस में कार्यरत थी.

इस बीच उनके पति मोइन नाविद इकबाल खान (27), को मुंब्रा में अमेजोन वेब सर्विस (AWS) में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गई और इसके बाद वे फरवरी में वहीं शिफ़्ट हो गए. इसके बाद निदा का भी ट्रांसफर हो गया और वह अपने पति के साथ मुंबई में रहने लगी.

वह मालाड और हीरानंदानी इलाकों में मौजूद टीसीएस के दफ़्तरों में काम पर जाती थी. यह बात सामने आई है कि 9 अप्रैल को उन्हें कंपनी से नौकरी से निकालने का नोटिस मिला, जिसके बाद उन्हें उनके काम से मुक्त कर दिया गया. उनके पति ने बताया है कि इस घटना के बाद उनकी मौसी, नूरी शेख, उन्हें वापस नासिक ले गई.

इस मामले में अहम कार्रवाई करते हुए, नासिक एसआईटी टीम ने निदा के पति, मोइन खान को मुंब्रा में उनके काम की जगह से हिरासत में ले लिया. अभी उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है.

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