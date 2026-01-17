ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: जेल से चला 'सिक्का'! गंभीर अपराध के आरोपियों और उनकी पत्नी भी जीते

महाराष्ट्र के वन मंत्री और BJP नेता गणेश नाइक शुक्रवार, 16 जनवरी को, जीतने वाले BJP उम्मीदवारों को संबोधित करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देते हुए. ( PTI )

मुंबई: महाराष्ट्र में 2,869 सीटों पर हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में BJP और शिवसेना के महायुति गठबंधन ने 1800 सीटें जीती हैं. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), MNS, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को झटके लगे हैं. इन सबके बीच कई 'चौंकाने वाली' जीत भी हुई हैं. कुछ ऐसे उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की हैं जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं. ऐसे ही उम्मीदवारों पर एक रिपोर्ट.

श्रीकांत पांगारकरः पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले के आरोपी हैं. उन्होंने जालना नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस वार्ड में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था. पांगारकर की इस जीत ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.

पांगारकर 2001 से 2006 तक जालना नगर परिषद में शिवसेना (पार्टी विभाजन से पहले) के पार्षद रहे थे. साल 2011 टिकट न मिलने के बाद वे हिंदू जनजागृति समिति में शामिल हो गए थे. पांगारकर को अगस्त 2018 में महाराष्ट्र एटीएस (ATS) ने विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद, उन्हें 4 सितंबर 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी.

बेंगलुरु की पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को उनके राजराजेश्वरी नगर स्थित घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. गौरी लंकेश को दक्षिणपंथ विरोधी विचारों के लिए जाना जाता था. माना जाता है कि इसी कारण उनकी हत्या की गई.

सोनाली और लक्ष्मी: पुणे नगर निगम (PMC) चुनाव में आयुष कोमकर हत्याकांड में जेल में बंद सोनाली वनराज आंदेकर और लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-अजित पवार गुट) ने टिकट दिया. जेल में होने के बावजूद इन दोनों ने जीत हासिल की.

लक्ष्मी आंदेकर ने कड़े मुकाबले में भाजपा उम्मीदवार को 174 मतों के अंतर से हराया, जबकि सोनाली आंदेकर ने 3,228 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. आपराधिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को टिकट देने के लिए अजित पवार की काफी आलोचना हुई थी.

ललित कोल्हे: नकली कॉल सेंटर चलाने में दोषी ठहराए जाने के बावजूद, पूर्व मेयर और शिवसेना नेता ललित कोल्हे ने वार्ड नंबर 11 से कड़ा मुकाबला किया और जीत हासिल की. ललित कोल्हे फिलहाल नासिक की जेल में बंद हैं. कहा जा रहा है कि यह जीत जलगांव की राजनीति में 'गेम-चेंजर' साबित होगी. कोल्हे परिवार ने तीन पीढ़ियों का एक विजयी त्रिकोण बनाया है.