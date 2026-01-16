ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भगवा लहर, BJP बोली, PAK सेना की ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को....

भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी नतीजे को ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका बता रही है.

फडणवीस-शिंदे, उद्धव और राज ठाकरे (डिजाइन इमेज) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों (सिविक बॉडी) के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सबसे ज्यादा चर्चा में रही. बीएमसी, देश की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित नगरपालिका है, जहां लगभग 28 साल से ठाकरे परिवार (शिवसेना) का दबदबा था.

लेकिन महायुति गठबंधन (बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना) ने यहां इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की जिससे भाजपा काफी उत्साहित है. यदि देखा जाय तो इतिहास में पहली बार भाजपा को मुंबई में इतनी सीटें हासिल हुई हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ से बातचीत (ETV Bharat)

इस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए शिवसेना उद्धव और राज ठाकरे के निगेटिव कैंपेन पर सवाल उठाया तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि महायुति जब मुंबईं के विकास की बात कर रही थी तब राज और उद्धव ठाकरे ,कभी तमिलनाडु के लोगों के लिए अपशब्द कह रहे थे तो कभी बिहार और उतर प्रदेश के लोगों को मुंबई से भगाने की बात कर रहे थे.

भाजपा इस चुनावी नतीजे को ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका बता रही है, क्योंकि बीएमसी पर उनका करीब तीन दशकों का नियंत्रण खत्म हो गया है. बीजेपी और महायुति ने विकास, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को जनता का आशीर्वाद बताया.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने परिणामों को 'उत्सव का दिन' करार दिया. उन्होंने कहा कि, "आज बहुत बधाई का दिन है. 2014 से ही पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन रोज नई ऊंचाई को छू रहा है.

उन्होंने कहा कि, आज महाराष्ट्र की जनता ने विकसित भारत के संकल्प और उनकी नीति को आशीर्वाद दिया है. तरुण चुघ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि, पाकिस्तान की सेना की ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को अब जनता जवाब दे रही है., उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा सीट हो और कांग्रेस को चार लोग जनाजा में कंधा देने भी नहीं आए.

उन्होंने कहा कि, विपक्ष के लिए तो कभी EVM तो कभी चुनाव आयोग तो कभी स्याही गलत है. उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी की नीतियां गलत हैं. उन्होंने इसे राष्ट्रवादी ताकतों की जीत बताया और विपक्ष पर तंज कसा कि वे हार के बहाने ढूंढ रहे हैं.

क्या बोले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा
वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि भाजपा जब केंद्र में मोदी के नेतृत्व में विकास, मेट्रो के विस्तार ,महाराष्ट्र के विकास के बात कर रही थी तब ठाकरे बंधु कभी तमिलनाडु के लोगों को तो कभी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को भगाने की बात कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि अभी तक हम डबल इंजन की सरकार की बात करते थे मगर अब हम राज्यों में ट्रिपल इंजन की बात कर रहे है. उन्होंने कहा कि अब जनता विकास चाहती है नकारात्मकता जिस तरह से कांग्रेस और उद्धव और राज फैला रहे थे वो नहीं पसंद करती.

संपादक की पसंद

