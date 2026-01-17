महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम 2026: भाजपा-शिवसेना महायुति ने 29 नगर निगम में 25 पर जीत दर्ज की, पार्टीवार निगमों के बारे में और जानें
नगर निगम चुनावों में भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली है. भाजपा के 1425 पार्षद निर्वाचित हुए हैं. वहीं शिवसेना के 399 पार्षद जीते हैं.
Published : January 17, 2026 at 2:29 PM IST
मुंबई : राज्य में 29 नगर निगमों के चुनाव 2026 के लिए 15 जनवरी को वोटिंग के बाद शुक्रवार देर रात तक वोटों की गिनती पूरी हो गई. राज्य की 2,869 सीटों में मुंबई नगर निगम की 227 सीटें शामिल हैं. इसमें भाजपा और शिवसेना की महायुति ने 1,800 से अधिक सीटें जीती हैं. वहीं ठाकरे भाइयों, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी एसपी के गठबंधन को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा पार्टी ने मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर आदि समेत 14 नगर निगमों में जीत हासिल की है. नतीजतन, भाजपा राज्य में नंबर एक पार्टी बन गई है.
राज्य की 2,869 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इसमें यह साफ हो गया है कि महायुति ने 1,800 से अधिक सीटें जीती हैं. जबकि अकेले भाजपा के 1,400 से अधिक पार्षद चुने गए हैं. उसेके बाद शिवसेना और फिर कांग्रेस है. यूबीटी पार्टी को भी काफी सफलता मिली है. खास तौर पर, शरद पवार की एनसीपी और एमएनएस को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा है.
भाजपा ने राज्य में 1400 सीटें जीतीं, वहीं शिवसेना 397 सीटें जीतने में कामयाब रही. उसके बाद कांग्रेस 324 सीटें जीतने में कामयाब रही.
कांग्रेस ने यह चुनाव अपने दम पर लड़ा था. तुलना करें तो उन्हें अच्छी सफलता मिली है. अजित पवार की एनसीपी ने 160 सीटें और यूबीटी ने 153 सीटें जीतीं. हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने हैरानी वाली वापसी करते हुए करीब 125 सीटें जीती हैं.
उन्होंने शरद पवार, राज ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर की पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है.
शरद पवार की एनसीपी को 36 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 13 सीटों से संतोष करना पड़ा. बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीतीं.
जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड़, धुले, जलगांव, अमरावती, अकोला, जालना और नांदेड़ नगर निगमों में दबदबा बना लिया है.
जबकि 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से कांग्रेस ने लातूर, चंद्रपुर और भिवंडी में जीत हासिल की है. खास बात यह है कि भाजपा चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हार गई है, जिस पर भाजपा का राज था, और तीनों जगहों पर कांग्रेस का मेयर बनेगा.
बहुजन विकास अघाड़ी ने वसई-विरार में सत्ता बरकरार रखी, जबकि इस्लाम पार्टी ने मालेगांव नगर निगम में 84 में से 35 सीटें जीती हैं. इस साल के चुनाव की एक खास बात यह है कि एआईएमआईएम ने पूरे राज्य में अपना असर काफी बढ़ा लिया है.
पार्टी ने दावा किया कि एआईएमआईएम के 125 पार्षद चुने गए हैं. एआईएमआईएम ने कई नगर निगमों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.
भाजपा की जबरदस्त सफलता ने राज्य में विपक्षी राजनीति को बड़ा झटका दिया है. उद्धव ठाकरे की हार से कांग्रेस, एमएनएस और शरद पवार की एनसीपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है.
खास बात यह है कि महायुति में सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है.
ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर को छोड़कर ज़्यादातर दूसरी नगर पालिकाओं में शिवसेना की स्थिति खराब हुई है.
इसी तरह अहिल्यानगर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अजित पवार की एनसीपी को हार का सामना करना पड़ा है. दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण का बयान कांग्रेस के लिए एक मौका साबित हुआ.
नतीजतन, भाजपा लातूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सत्ता खो बैठी, जहां कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से अपना शासन स्थापित किया. चंद्रपुर नगर निगम में भी कांग्रेस को यूबीटी के समर्थन से सत्ता में आने का मौका मिला. कांग्रेस कोल्हापुर और भिवंडी-निजामपुर नगर निगमों में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी.
शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की स्थिति भी ज्यादा अलग नहीं थी. इन नतीजों से साफ पता चलता है कि शहरी राजनीति में इन दोनों पार्टियों की मौजूदगी और भी कमजोर हो गई है. इसी समय, कई नगर निगमों में एआईएमआईएम का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया.
इन चुनाव नतीजों में मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस से एआईएमआईएम की तरफ जाना साफ़ तौर पर सामने आया है. शिवसेना और भाजपा, जिन्होंने ठाणे नगर निगम चुनाव में गठबंधन किया था, ने आखिरकार '100 सीटों का आंकड़ा' पार करने का अपना वादा पूरा कर दिया.
131 सीटों वाली विधानसभा में महायुति के कुल 103 उम्मीदवार जीते, जिससे ठाणे में सत्ता का समीकरण साफ हो गया. शानदार 75 शिवसेना उम्मीदवारों के चुने जाने के साथ, पार्टी ने नगर निगम में पूरी सत्ता पाने के लिए ज़रूरी 67 सीटों का बहुमत आसानी से पार कर लिया.
इसलिए यह साफ है कि महायुति की जीत के बाद भी सत्ता की बागडोर शिवसेना के हाथ में ही रहेगी. इस बीच, इस चुनाव में 28 भाजपा पार्षद चुने गए, जिससे भाजपा को गठबंधन से भी फ़ायदा हुआ.
नतीजों से पता चलता है कि दोनों पार्टियों की मिली-जुली सफलता ने ठाणे में महागठबंधन की पकड़ को और मजबूत किया है.
पार्टी के हिसाब से जीती सीटें
- भाजपा - 1425
- शिवसेना - 399
- शिवसेना (यूबीटी) - 155
- एनसीपी - 167
- कांग्रेस - 324
- एनसीपी एसपी - 36
- एमएनएस - 13
- बीएसपी - 6
- एआईएमआईएम - 22
- बहुजन विकास अघाड़ी - 71
- वंचित बहुजन अघाड़ी - 4
- समाजवादी पार्टी - 2
- आप - 0
