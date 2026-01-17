ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम 2026: भाजपा-शिवसेना महायुति ने 29 नगर निगम में 25 पर जीत दर्ज की, पार्टीवार निगमों के बारे में और जानें

भाजपा-शिवसेना महायुति ने 29 नगर निगमों में से 24 पर जीत दर्ज की ( ETV Bharat )

मुंबई : राज्य में 29 नगर निगमों के चुनाव 2026 के लिए 15 जनवरी को वोटिंग के बाद शुक्रवार देर रात तक वोटों की गिनती पूरी हो गई. राज्य की 2,869 सीटों में मुंबई नगर निगम की 227 सीटें शामिल हैं. इसमें भाजपा और शिवसेना की महायुति ने 1,800 से अधिक सीटें जीती हैं. वहीं ठाकरे भाइयों, कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी एसपी के गठबंधन को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा पार्टी ने मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर आदि समेत 14 नगर निगमों में जीत हासिल की है. नतीजतन, भाजपा राज्य में नंबर एक पार्टी बन गई है. राज्य की 2,869 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. इसमें यह साफ हो गया है कि महायुति ने 1,800 से अधिक सीटें जीती हैं. जबकि अकेले भाजपा के 1,400 से अधिक पार्षद चुने गए हैं. उसेके बाद शिवसेना और फिर कांग्रेस है. यूबीटी पार्टी को भी काफी सफलता मिली है. खास तौर पर, शरद पवार की एनसीपी और एमएनएस को बड़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा है. भाजपा ने राज्य में 1400 सीटें जीतीं, वहीं शिवसेना 397 सीटें जीतने में कामयाब रही. उसके बाद कांग्रेस 324 सीटें जीतने में कामयाब रही. कांग्रेस ने यह चुनाव अपने दम पर लड़ा था. तुलना करें तो उन्हें अच्छी सफलता मिली है. अजित पवार की एनसीपी ने 160 सीटें और यूबीटी ने 153 सीटें जीतीं. हालांकि, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने हैरानी वाली वापसी करते हुए करीब 125 सीटें जीती हैं. उन्होंने शरद पवार, राज ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर की पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है. शरद पवार की एनसीपी को 36 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) को 13 सीटों से संतोष करना पड़ा. बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीतीं. जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, नागपुर, नासिक, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर, इचलकरंजी, सांगली-मिराज-कुपवाड़, धुले, जलगांव, अमरावती, अकोला, जालना और नांदेड़ नगर निगमों में दबदबा बना लिया है. जबकि 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से कांग्रेस ने लातूर, चंद्रपुर और भिवंडी में जीत हासिल की है. खास बात यह है कि भाजपा चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हार गई है, जिस पर भाजपा का राज था, और तीनों जगहों पर कांग्रेस का मेयर बनेगा. बहुजन विकास अघाड़ी ने वसई-विरार में सत्ता बरकरार रखी, जबकि इस्लाम पार्टी ने मालेगांव नगर निगम में 84 में से 35 सीटें जीती हैं. इस साल के चुनाव की एक खास बात यह है कि एआईएमआईएम ने पूरे राज्य में अपना असर काफी बढ़ा लिया है. पार्टी ने दावा किया कि एआईएमआईएम के 125 पार्षद चुने गए हैं. एआईएमआईएम ने कई नगर निगमों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.