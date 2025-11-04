महाराष्ट्र में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों का चुनाव, जानें- किस दिन होगा मतदान
राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की.
मुंबई: राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की. इसके अनुसार मतदान दो दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी. इन नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
15 नई नगर पंचायतें:
प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि अदालत ने 31 जनवरी, 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. इसके अनुसार, चुनाव योग्य 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें 15 नई नगर पंचायतें शामिल हैं. जबकि 105 नगर पंचायतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है.
ये है चुनाव कार्यक्रमः
- नामांकन पत्र - 10 नवंबर
- अंतिम तिथि - 17 नवंबर
- जांच - 18 नवंबर
- आवेदन वापस लेने की तिथि - 21 नवंबर
- चुनाव चिह्न आवंटन - 26 नवंबर
- मतदान - 2 दिसंबर
- परिणाम - 3 दिसंबर
3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे:
10 नवंबर से आवेदन दाखिल किए जा सकेंगे. साथ ही आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर होगी. आवेदन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है. चुनाव आयोग ने बताया कि 2 दिसंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.
बार-बार वोट देने वाले पर नजर:
बार-बार वोट देने वाले मतदाताओं के नाम के आगे डबल स्टार लगा होगा. अगर किसी मतदाता के नाम के आगे डबल स्टार दो बार आता है और वह जवाब नहीं देता है, तो उससे एक घोषणापत्र लिया जाएगा. इसमें लिखा होगा कि उसने किसी भी मतदान केंद्र पर वोट नहीं दिया. राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता यह लिखकर देगा कि वह इस मतदान केंद्र के बाद कहीं और वोट नहीं देगा.
