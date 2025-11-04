ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों का चुनाव, जानें- किस दिन होगा मतदान

महाराष्ट्र चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे और अन्य मंगलवार, 4 नवंबर को मुंबई स्थित सचिवालय जिमखाना में महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए. ( IANS )

मुंबई: राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा की. इसके अनुसार मतदान दो दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी. इन नगर परिषदों और नगर पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. 15 नई नगर पंचायतें: प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने बताया कि अदालत ने 31 जनवरी, 2026 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है. इसके अनुसार, चुनाव योग्य 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें 15 नई नगर पंचायतें शामिल हैं. जबकि 105 नगर पंचायतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है. ये है चुनाव कार्यक्रमः नामांकन पत्र - 10 नवंबर

अंतिम तिथि - 17 नवंबर

जांच - 18 नवंबर

आवेदन वापस लेने की तिथि - 21 नवंबर

चुनाव चिह्न आवंटन - 26 नवंबर

मतदान - 2 दिसंबर

परिणाम - 3 दिसंबर