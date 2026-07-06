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मुंबई में बारिश से चॉल गिरने से 6 की मौत, भूस्खलन से पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे बंद

मुंबई में रविवार को दादर में शिवाजी पार्क में भारी बारिश के बाद एक पेड़ उखड़कर एक कार पर गिर गया ( IANS )

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक सेक्शन पर खंडाला एग्जिट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ. इसके चलते मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद कर दी गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं.

इस बीच मौसम विभाग (IMD) की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी वाले 'रेड अलर्ट' के बाद पुणे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए एहतियात के तौर पर सोमवार को पुणे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी.

पुणे: मुंबई, पुणे और आस-पास के इलाकों में आज सोमवार को भीषण बारिश जारी है. वसई-विरार में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया. भारी बारिश के बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में बीती रात तीन मंजिला चॉल गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड होने की खबर है.

अधिकारियों ने बताया कि बीती रात भारी बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में एक तीन मंजिला चॉल गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक, चार महिलाओं और एक पुरुष को मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाये गये. एक और आदमी को राजावाड़ी हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया.

उन्होंने बताया कि एक घायल आदमी का इलाज बीएमसी के राजावाड़ी हॉस्पिटल में चल रहा है. उन्होंने बताया कि यह घटना मंडला इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे, जनता नगर के चॉल नंबर 5 में रात करीब 8.30 बजे हुई. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने वाले दो से तीन मकान गिर गए, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी वार्ड ऑफिस और '108' एम्बुलेंस सर्विस के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

पुणे के लिए अलर्ट जारी

एक एक्स पोस्ट में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, अपने घरों से बाहर न निकलें, नदियों, झरनों और दूसरी खतरनाक जगहों से दूर रहें, और समय-समय पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई हिदायतों का सख्ती से पालन करें.

पुणे में स्कूल और कॉलेज आज बंद

इस बीच, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने रविवार को घोषणा की कि मुंबई में सभी सरकारी, प्राइवेट और सिविक बॉडी के स्कूल और कॉलेज 6 जुलाई (सोमवार) को बंद रहेंगे. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

बीएमसी ने कहा कि मौसम के अनुमान को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्का करने के लिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है. एक बयान में बीएमसी ने कहा, 'इस अनुमान को देखते हुए और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार, 6 जुलाई, 2026 को मुंबई के सभी सरकारी, प्राइवेट और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है.' हालांकि बीएमसी ने साफ किया कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हमेशा की तरह काम करेंगे.

ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकृष्णनाथ पांचाल ने यह भी घोषणा की कि कल जिले में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे. नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) ने भी लगातार बारिश के बीच स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए सोमवार को सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की. नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल और एनएमएमसी कमिश्नर कैलाश शिंदे ने लोगों से अपील की कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें.