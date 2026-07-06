मुंबई में बारिश से चॉल गिरने से 6 की मौत, भूस्खलन से पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे बंद
बारिश से मुंबई के मानखुर्द इलाके में तीन मंजिला चॉल गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, एक घायल हो गया.
Published : July 6, 2026 at 7:10 AM IST
पुणे: मुंबई, पुणे और आस-पास के इलाकों में आज सोमवार को भीषण बारिश जारी है. वसई-विरार में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया. भारी बारिश के बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके में बीती रात तीन मंजिला चॉल गिरने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खंडाला एग्जिट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड होने की खबर है.
इस बीच मौसम विभाग (IMD) की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी वाले 'रेड अलर्ट' के बाद पुणे के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए एहतियात के तौर पर सोमवार को पुणे डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी.
#WATCH | Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.— ANI (@ANI) July 6, 2026
According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक सेक्शन पर खंडाला एग्जिट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ. इसके चलते मुंबई जाने वाली लेन पूरी तरह से बंद कर दी गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं.
Vasai-Virar, Maharashtra: Heavy rainfall accompanied by strong winds lashed Virar, causing waterlogging in several areas pic.twitter.com/38vY3goWVY— IANS (@ians_india) July 6, 2026
तीन मंजिला चॉल गिरने से छह लोगों की मौत
अधिकारियों ने बताया कि बीती रात भारी बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में एक तीन मंजिला चॉल गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक, चार महिलाओं और एक पुरुष को मृत अवस्था में हॉस्पिटल में लाये गये. एक और आदमी को राजावाड़ी हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया.
VIDEO | At least six persons were killed and one sustained injuries when a three-storey chawl (row tenement) collapsed in Mumbai’s Mankhurd area amid heavy rains on Sunday night, officials said. Rescue operation is going on. Visuals are from the spot.#Mumbai #Mankhurd pic.twitter.com/IHXyvlRdyP— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
उन्होंने बताया कि एक घायल आदमी का इलाज बीएमसी के राजावाड़ी हॉस्पिटल में चल रहा है. उन्होंने बताया कि यह घटना मंडला इलाके में हनुमान मंदिर के पीछे, जनता नगर के चॉल नंबर 5 में रात करीब 8.30 बजे हुई. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला स्ट्रक्चर का हिस्सा बनने वाले दो से तीन मकान गिर गए, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी वार्ड ऑफिस और '108' एम्बुलेंस सर्विस के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
पुणे के लिए अलर्ट जारी
🚨 महत्त्वाची सूचना | नागरिकांच्या माहितीसाठी— PMC Care (@PMCPune) July 5, 2026
🌧️ पुणे जिल्ह्यासाठी उद्या (दि. ६ जुलै २०२६) 'रेड अलर्ट' जारी
हवामान विभागाने पुणे जिल्ह्यासाठी दि. ६ जुलै २०२६ रोजी 'रेड अलर्ट' जारी केला असून, संभाव्य अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मा. जिल्हाधिकारी श्री. जितेंद्र डुडी यांनी… pic.twitter.com/FOOYGgS3D7
एक एक्स पोस्ट में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, अपने घरों से बाहर न निकलें, नदियों, झरनों और दूसरी खतरनाक जगहों से दूर रहें, और समय-समय पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई हिदायतों का सख्ती से पालन करें.
पुणे में स्कूल और कॉलेज आज बंद
इस बीच, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने रविवार को घोषणा की कि मुंबई में सभी सरकारी, प्राइवेट और सिविक बॉडी के स्कूल और कॉलेज 6 जुलाई (सोमवार) को बंद रहेंगे. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.
बीएमसी ने कहा कि मौसम के अनुमान को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्का करने के लिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है. एक बयान में बीएमसी ने कहा, 'इस अनुमान को देखते हुए और स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार, 6 जुलाई, 2026 को मुंबई के सभी सरकारी, प्राइवेट और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है.' हालांकि बीएमसी ने साफ किया कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हमेशा की तरह काम करेंगे.
ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्रीकृष्णनाथ पांचाल ने यह भी घोषणा की कि कल जिले में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बंद रहेंगे. नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC) ने भी लगातार बारिश के बीच स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए सोमवार को सभी स्कूल बंद करने की घोषणा की. नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल और एनएमएमसी कमिश्नर कैलाश शिंदे ने लोगों से अपील की कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें.