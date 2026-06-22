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Maharashtra MLC Polls Result: निर्दलीय गोकुल गीते नासिक से जीते, BJP को दो सीटें मिलीं

Maharashtra MLC Polls Result: निर्दलीय गोकुल गीते नासिक से जीते, BJP को दो सीटें मिलीं ( ETV Bharat )

नासिक/नागपुर: नासिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराकर जीत हासिल की. ​​इस बीच, नरेंद्र दराडे ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन के नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है.

नतीजों के दिन भी नासिक में अफरा-तफरी मची रही. गोकुल गीते की आपत्ति की वजह से वोटों की गिनती तय समय सुबह 8:00 बजे शुरू नहीं हो सकी. गीते ने मतगणना केंद्र के अंदर एक विधायक की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी - खासकर, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC और महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के भाई किशोर दराडे की मौजूदगी पर. रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हुई सुनवाई के दौरान आपत्ति का हल निकाल लिया गया.

निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते जीते

नासिक स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र चुनाव के लिए कुल 619 में से 618 पड़े. विजयी उम्मीदवार गोकुल गीते को 357 वोट मिले, जबकि नरेंद्र दराडे को 248 वोट मिले. वहीं, 13 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया. एक अन्य उम्मीदवार प्रसाद हिरे को एक भी वोट नहीं मिला.

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद चुनाव (नागपुर उपचुनाव) में भाजपा उम्मीदवार डॉ. राजीव पोद्दार ने 552 वोटों से जीते. कुल 836 वोटों में से डॉ. राजीव पोद्दार को 682 वोट मिले; कांग्रेस उम्मीदवार अतुल लोंधे को सिर्फ 130 वोट मिले. 11 वोट अमान्य घोषित किए गए.