Maharashtra MLC Polls Result: निर्दलीय गोकुल गीते नासिक से जीते, BJP को दो सीटें मिलीं
महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट से BJP उम्मीदवार सुहास शिरसाट ने जीत हासिल की.
Published : June 22, 2026 at 3:16 PM IST
नासिक/नागपुर: नासिक स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को हराकर जीत हासिल की. इस बीच, नरेंद्र दराडे ने आरोप लगाया कि महायुति गठबंधन के नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है.
नतीजों के दिन भी नासिक में अफरा-तफरी मची रही. गोकुल गीते की आपत्ति की वजह से वोटों की गिनती तय समय सुबह 8:00 बजे शुरू नहीं हो सकी. गीते ने मतगणना केंद्र के अंदर एक विधायक की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी - खासकर, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC और महायुति उम्मीदवार नरेंद्र दराडे के भाई किशोर दराडे की मौजूदगी पर. रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हुई सुनवाई के दौरान आपत्ति का हल निकाल लिया गया.
निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते जीते
नासिक स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र चुनाव के लिए कुल 619 में से 618 पड़े. विजयी उम्मीदवार गोकुल गीते को 357 वोट मिले, जबकि नरेंद्र दराडे को 248 वोट मिले. वहीं, 13 वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया. एक अन्य उम्मीदवार प्रसाद हिरे को एक भी वोट नहीं मिला.
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद चुनाव (नागपुर उपचुनाव) में भाजपा उम्मीदवार डॉ. राजीव पोद्दार ने 552 वोटों से जीते. कुल 836 वोटों में से डॉ. राजीव पोद्दार को 682 वोट मिले; कांग्रेस उम्मीदवार अतुल लोंधे को सिर्फ 130 वोट मिले. 11 वोट अमान्य घोषित किए गए.
BJP छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट जीती
छत्रपति संभाजीनगर-जालना स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए विधान परिषद चुनाव में BJP उम्मीदवार सुहास शिरसाट ने शानदार जीत हासिल की है. वोटों की गिनती के दौरान, शिरसाट को 454 वोट मिले, जबकि शिवसेना (UBT) उम्मीदवार गणेश लोखंडे को 134 वोटों से ही संतोष करना पड़ा. चुनाव में BJP, शिवसेना (UBT) और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ. हालांकि, शिरसाट ने शुरू से ही बढ़त बनाए रखी और एकतरफा जीत हासिल की.
उधर, निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते को शिवसेना में लाने की कोशिशें चल रही हैं. खबर है कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गोकुल गीते को मुंबई बुलाया है. मंत्री उदय सामंत ने एकनाथ शिंदे का संदेश गोकुल गीते तक पहुंचाया है. गोकुल गीते स्पेशल फ्लाइट से मुंबई जाएंगे.
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