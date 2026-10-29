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पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन: हर्षदा जाधव ने अपने पहले चुनाव में रचा इतिहास, सबसे कम उम्र की MLC बनीं

हर्षदा जाधव-देशमुख अपने पिता प्रभाकर देशमुख के साथ ( ETV Bharat )

सातारा (महाराष्ट्र): हर्षदा जाधव-देशमुख के चुनाव के साथ, पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र को पहली बार एक महिला प्रतिनिधि मिली है. ऐसा करके, उन्होंने वह कर दिखाया है जो उनके पिता नहीं कर पाए. उनके पिता, रिटायर्ड लोक सेवक प्रभाकर देशमुख ने 2019 का विधानसभा चुनाव सातारा जिले के मान-खटाव चुनाव क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,000 वोटों के मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था. हर्षदा ने अब अपने पहले ही चुनावी मैदान में अपने पिता का अधूरा सपना पूरा कर दिया है.

2019 के मान-खटाव विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला BJP के जयकुमार गोरे और निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाकर देशमुख के बीच था. गोर को 91,469 वोट मिले, जबकि देशमुख को 88,426 वोट मिले—यानी 3,046 वोटों के अंतर से हार मिली. देशमुख को मिले क्रॉस-पार्टी समर्थन को देखते हुए, उस चुनाव के नतीजे ने राजनीतिक हलकों का काफी ध्यान खींचा था. सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद, प्रभाकर देशमुख नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) से जुड़ गए थे. पूर्व गवर्नर श्रीनिवास पाटिल की तरह, देशमुख भी शरद पवार के करीबी माने जाते हैं.