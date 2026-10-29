पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन: हर्षदा जाधव ने अपने पहले चुनाव में रचा इतिहास, सबसे कम उम्र की MLC बनीं
MVA की उम्मीदवार हर्षदा जाधव-देशमुख पुणे ग्रेजुएट्स चुनाव क्षेत्र से MLC चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई हैं.
Published : October 29, 2026 at 1:27 PM IST
सातारा (महाराष्ट्र): हर्षदा जाधव-देशमुख के चुनाव के साथ, पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र को पहली बार एक महिला प्रतिनिधि मिली है. ऐसा करके, उन्होंने वह कर दिखाया है जो उनके पिता नहीं कर पाए. उनके पिता, रिटायर्ड लोक सेवक प्रभाकर देशमुख ने 2019 का विधानसभा चुनाव सातारा जिले के मान-खटाव चुनाव क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,000 वोटों के मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था. हर्षदा ने अब अपने पहले ही चुनावी मैदान में अपने पिता का अधूरा सपना पूरा कर दिया है.
2019 के मान-खटाव विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला BJP के जयकुमार गोरे और निर्दलीय उम्मीदवार प्रभाकर देशमुख के बीच था. गोर को 91,469 वोट मिले, जबकि देशमुख को 88,426 वोट मिले—यानी 3,046 वोटों के अंतर से हार मिली. देशमुख को मिले क्रॉस-पार्टी समर्थन को देखते हुए, उस चुनाव के नतीजे ने राजनीतिक हलकों का काफी ध्यान खींचा था. सिविल सर्विस से रिटायर होने के बाद, प्रभाकर देशमुख नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) से जुड़ गए थे. पूर्व गवर्नर श्रीनिवास पाटिल की तरह, देशमुख भी शरद पवार के करीबी माने जाते हैं.
राज्य सरकार की 'जलयुक्त शिवार' (पानी बचाने) स्कीम के शिल्पकार प्रभाकर देशमुख ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी मान तालुका से अपना कनेक्शन बनाए रखा. पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए, उनकी बेटी, हर्षदा को महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के हिस्से के तौर पर एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से नॉमिनेशन मिला. MVA ने हर्षदा जाधव-देशमुख का पूरी ताकत से समर्थन किया, जिससे उनकी जीत पक्की हो गई.
शुरू से ही इस चुनाव का माहौल हर्षदा के पक्ष में था. मान तालुका में लोधावड़े हर्षदा देशमुख का मायका है, जबकि पुणे उनका ससुराल है. इसलिए, चुनाव के दौरान उन्हें सातारा और पुणे दोनों जगहों के लोगों से भारी समर्थन मिला.
विधानसभा चुनाव में अपने पिता की हार के बाद, अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में हर्षदा की शानदार जीत की सातारा में खूब तारीफ हुई. इसके अलावा, उन्होंने ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से चुनी जाने वाली पहली महिला और सबसे कम उम्र की MLC होने का गौरव हासिल किया है.
पुणे ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए पूर्व एमएलसी
- अरुण लाड (नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी) 2020–2026
- चंद्रकांत पाटिल (BJP) 2014–2020
- चंद्रकांत पाटिल (BJP) 2008–2014
- प्रो. शरद पाटिल (जनता दल) 2002–2008
- प्रकाश जावड़ेकर (BJP) 1996–2002
- प्रकाश जावड़ेकर (BJP) 1990–1996
- नारायण श्रीपाद वैद्य (BJP) 1984–1990
- प्रो. जी. पी. प्रधान (सोशलिस्ट पार्टी / जनता परिवार) 1978–1984
- प्रो. जी. पी. प्रधान (सोशलिस्ट पार्टी) 1972–1978
- प्रो. जी. पी. प्रधान (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) 1966–1972
- वासुदेव बलवंत गोगटे (हिंदू महासभा) 1960–1966
यह भी पढ़ें- नागपुर MLC चुनाव 2026: RSS के गढ़ में BJP को झटका, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत