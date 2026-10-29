ETV Bharat / bharat

नागपुर MLC चुनाव 2026: RSS के गढ़ में BJP को झटका, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

कांग्रेस नेता अभिजीत वंजारी की जीत ( ETV Bharat )

नागपुर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के नागपुर से स्नातक विधान परिषद चुनाव 2026 (MLC Election 2026) में कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने जीत दर्ज की है. करीब 39 घंटों तक चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया. अभिजीत वंजारी ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक सुधाकर कोहाले को हराया है.

जानकारी के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उनको इस सीट से जीत मिली थी. उन्होंने करीब 18 हजार से अधिक वोटों से भारी-भरकम जीत हासिल की थी. बता दें, अभिजीत वंजारी पेशे से अधिवक्ता और शिक्षाविद हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है. ऐसे में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दोनों महत्वपूर्ण मानी जा रही है.