नागपुर MLC चुनाव 2026: RSS के गढ़ में BJP को झटका, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत
अभिजीत वंजारी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं. वहीं, उनके पिता भी दो बार विधायक रह चुके हैं. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 29, 2026 at 9:24 AM IST
नागपुर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के नागपुर से स्नातक विधान परिषद चुनाव 2026 (MLC Election 2026) में कांग्रेस पार्टी का खाता खुला है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने जीत दर्ज की है. करीब 39 घंटों तक चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया गया. अभिजीत वंजारी ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधायक सुधाकर कोहाले को हराया है.
जानकारी के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उनको इस सीट से जीत मिली थी. उन्होंने करीब 18 हजार से अधिक वोटों से भारी-भरकम जीत हासिल की थी. बता दें, अभिजीत वंजारी पेशे से अधिवक्ता और शिक्षाविद हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं. नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है. ऐसे में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दोनों महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है और मुख्यमंत्री के गृह नगर में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहाले के प्रचार के लिए खुद नागपुर में तीन दिन तक डेरा डाला था, लेकिन इस कोशिश से पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ. हालांकि मुख्यमंत्री बीजेपी के पूर्व विधायक प्रो. अनिल सोले की बगावत को शांत करने में तो सफल रहे, लेकिन अंततः वे बीजेपी उम्मीदवार को जीत दिलाने में नाकाम रहे.
39 घंटे की मतगणना के बाद जीत की घोषणा
नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटों की गिनती मंगलवार को शुरू हुई थी. किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह प्रक्रिया 39 घंटे तक लंबी खिंच जाएगी. मंगलवार सुबह 8:00 बजे शुरू हुई यह गिनती बुधवार रात 10:00 बजे पूरी हुई, जिसके बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा की गई. अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा 'चुनावी मोड' में रहती है, लेकिन इस बार पार्टी की रणनीति पूरी तरह से विफल साबित हुई.
जानिए कौन हैं अभिजीत गोविंदराव वंजारी
अभिजीत गोविंदराव वंजारी नागपुर से एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. जानकारी के मुताबिक उनके पिता स्व. गोविंदराव मारोतराव वंजारी दो बार विधायक रह चुके हैं. अभिजीत वंजारी ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए और उसके बाद एलएलबी की पढ़ाई की.
वंजारी की जीत में कराले मास्टर की अहम भूमिका
भले ही नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी विजयी रहे, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के बागी नेता नितेश कराले इस नतीजे के राजनीतिक समीकरण में 'किंगमेकर' साबित हुए. शुरुआत में यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा लग रहा था, लेकिन नितेश कराले को मिले वोटों ने इस मुकाबले की पूरी तस्वीर ही बदल दी.
मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों को सीधी चुनौती देकर, उन्होंने वोट बंटने के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया. वंजारी की जीत के बाद, कराले मास्टर की भूमिका चर्चा का मुख्य केंद्र बनी रही. दूसरी वरीयता (सेकंड-प्रेफरेंस) के वोटों की गिनती शुरू होने पर, भाजपा के सुधाकर कोहाले 4,000 वोटों से आगे थे; लेकिन जैसे ही नितेश कराले के मतपत्रों से दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती हुई, यह बढ़त तुरंत खत्म हो गई. यह कहना गलत नहीं होगा कि नितेश कराले मास्टर ने भाजपा के लिए एक 'जायंट किलर' (दिग्गज को हराने वाले) की भूमिका निभाई.
कराले मास्टर को मिले 24,000 से अधिक वोट ध्यान खींचते हैं
एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किसी बड़ी पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी से अलग नितेश कराले मास्टर का 24,000 से अधिक पहली वरीयता (फर्स्ट-प्रेफरेंस) वाले वोट हासिल करना एक बड़ी घटना है, जो शायद नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है.
बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आमना-सामना
वोटों की गिनती के दौरान, बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक काउंटिंग सेंटर के बाहर नारेबाजी करने लगे. दोनों पार्टियों के समर्थक अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए नारे लगा रहे थे, जिससे वहां उत्साह और तनाव दोनों का माहौल बन गया. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस ने काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया था.
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
रोहित पवार ने ली चुटकी
वहीं, सुधाकर कोहाले की हार के बाद, विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तीखी आलोचना की. सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में पवार ने लिखा कि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है. यह वह इलाका है जहां आरएसएस (RSS) का मुख्यालय है और जहां आपने खुद जाकर, घर-घर घूमकर बागी नेताओं को अपना नाम वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की थी. इसके मायने बिल्कुल साफ हैं. हालांकि मुझे अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, जो कि अफसोस की बात है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह का अहंकार दिखाना बिल्कुल भी उचित नहीं है. खैर, मैं समझ सकता हूं; शायद आप भूल गए थे कि यह चुनाव पेपर बैलेट के जरिए हुआ था, शायद इसीलिए वह ट्वीट समय से पहले ही पोस्ट हो गया. जीतने वाले उम्मीदवार अभिजीत वंजारी को बधाई; वोट डालने वाले सभी ग्रेजुएट्स का आभार; और चुनाव लड़ने वाले बाकी सभी उम्मीदवारों को भी मेरी शुभकामनाएं!'
आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपण स्वतः वैयक्तिक लक्ष घातलेल्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघात, ज्या ठिकाणी आपण स्वतः घरोघरी जाऊन बंडखोरांना माघार घेण्यासाठी मनवले, त्याच नागपूर मतदारसंघात, संघाचे मुख्यालय असलेल्या भागात भाजपला पराभव बघावा लागला, याचा अर्थ स्पष्ट आहे…… आपल्याला ट्विट डिलीट करावे लागले, याचे दुःख आहेच; पण आपल्या डिलीट झालेल्या ट्विटमध्ये दिसत असलेला सत्तेचा एवढा ईगो बरा नव्हे. असो, समजू शकतो. कदाचित निवडणूक बॅलेटवर झाली होती, याचा आपल्याला विसर पडला असावा, म्हणून आधीच ट्विट झाले असेल… विजयी उमेदवार अभिजित वंजारी यांचे अभिनंदन, मतदानरूपी आशीर्वाद देणाऱ्या पदवीधरांचे आभार, लढणाऱ्या सर्व उमेदवारांनादेखील शुभेच्छा! @Dev_Fadnavis @INCMaharashtra @wanjarri— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 28, 2026
महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी किया ट्वीट
इस बीच, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 'एक्स' पर मुख्यमंत्री फडणवीस का मजाक उड़ाते हुए उन्हें "डिलीट-एंद्र" (Delete-endra) नाम दिया है.
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