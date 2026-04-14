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महाराष्ट्र: अमरावती में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, BJP सांसद की शिकायत के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अमरावती (महाराष्ट्र) : अमरावती जिले में सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों, खासकर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की एक गंभीर घटना सामने आई है. इस खुलासे से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. शक जताया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, और पूरे मामले की पूरी जांच की मांग उठ रही है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध मोहम्मद अयान को परतवाड़ा से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उसका एक साथी अभी भी फरार है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है.

इससे पहले, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने इस मामले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से शिकायत की थी और तुरंत कार्रवाई की मांग की थी. उनकी शिकायत के अनुसार, कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छात्राओं को जाल में फंसा रहे हैं; दोस्ती की आड़ में, वे उन्हें आपत्तिजनक लिंक भेजते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं.

पुलिस अधीक्षक को दी गई अपनी शिकायत में, डॉ. अनिल बोंडे ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अयान और मोहम्मद जोयान नाम के दो युवकों ने 180 लड़कियों के लगभग 350 वीडियो बनाए हैं और अब उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की धमकी दे रहे हैं. छात्राओं को शुरू में शिक्षा-संबंधी जानकारी साझा करने के बहाने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़ा जाता है. इसके बाद, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, और उन्हें आपत्तिजनक लिंक भेजे जाते हैं. डॉ. अनिल बोंडे ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि जैसे ही कोई स्टूडेंट ऐसे लिंक पर क्लिक करता है, अश्लील कंटेंट दिखने लगता है, जो ब्लैकमेलिंग की शुरुआत है.

इस बीच, जिले के परतवाड़ा इलाके में एक युवक पर गंभीर आरोप सामने आए हैं. कथित तौर पर उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिये जाल में फंसा कई युवतियों के साथ संबंध बनाए. उस पर आरोप है कि उसने बाद में उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ यौन संबंध बनाए और इन मुलाकातों के वीडियो रिकॉर्ड किए. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद युवक इलाका छोड़कर भाग गया.