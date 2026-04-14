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महाराष्ट्र: अमरावती में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण, BJP सांसद की शिकायत के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बीजेपी सांसद अनिल बोंडे की शिकायत के अनुसार, कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया के जरिये छात्राओं को जाल में फंसाते हैं; उन्हें ब्लैकमेल करते हैं.

School Girls Exploitation via Social Media in Amravati one accused arrested after BJP MP Complaint
बीजेपी सांसद अनिल बोंडे ने अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से मामले की शिकायत की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 6:34 PM IST

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अमरावती (महाराष्ट्र) : अमरावती जिले में सोशल मीडिया के जरिये लड़कियों, खासकर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की एक गंभीर घटना सामने आई है. इस खुलासे से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. शक जताया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, और पूरे मामले की पूरी जांच की मांग उठ रही है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध मोहम्मद अयान को परतवाड़ा से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि उसका एक साथी अभी भी फरार है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है.

इससे पहले, बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने इस मामले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से शिकायत की थी और तुरंत कार्रवाई की मांग की थी. उनकी शिकायत के अनुसार, कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके छात्राओं को जाल में फंसा रहे हैं; दोस्ती की आड़ में, वे उन्हें आपत्तिजनक लिंक भेजते हैं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं.

पुलिस अधीक्षक को दी गई अपनी शिकायत में, डॉ. अनिल बोंडे ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अयान और मोहम्मद जोयान नाम के दो युवकों ने 180 लड़कियों के लगभग 350 वीडियो बनाए हैं और अब उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की धमकी दे रहे हैं. छात्राओं को शुरू में शिक्षा-संबंधी जानकारी साझा करने के बहाने सोशल मीडिया ग्रुप्स में जोड़ा जाता है. इसके बाद, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, और उन्हें आपत्तिजनक लिंक भेजे जाते हैं. डॉ. अनिल बोंडे ने पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि जैसे ही कोई स्टूडेंट ऐसे लिंक पर क्लिक करता है, अश्लील कंटेंट दिखने लगता है, जो ब्लैकमेलिंग की शुरुआत है.

इस बीच, जिले के परतवाड़ा इलाके में एक युवक पर गंभीर आरोप सामने आए हैं. कथित तौर पर उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिये जाल में फंसा कई युवतियों के साथ संबंध बनाए. उस पर आरोप है कि उसने बाद में उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ यौन संबंध बनाए और इन मुलाकातों के वीडियो रिकॉर्ड किए. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद युवक इलाका छोड़कर भाग गया.

बताया जा रहा है कि कई मामले इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पीड़ित लड़कियों को डरा-धमकाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है. यह भी पता चला है कि पीड़ित इस डर से शिकायत करने से हिचकिचा रही हैं कि संदिग्ध अपराधी उनके परिवारों को भी परेशान कर सकते हैं.

इस गंभीर मामले को लेकर, लोगों में गुस्सा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सांसद डॉ. अनिल बोंडे ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने की मांग की है और आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध से संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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