ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे गिरफ्तार, जानें क्या है मामला?

BJP नेता पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Wedding photo of Anant Garje and Dr Gauri Palve-Garje
अनंत गर्जे और डॉ. गौरी पालवे-गरजे की शादी की फोटो (X@Pankajamunde)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 1:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री और BJP नेता पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने सोमवार को अपनी पत्नी डॉ गौरी पल्वे-गर्जे की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया. अनंत पर हैरेसमेंट, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.

गौरी ने 22 नवंबर 2025 को अपने वर्ली वाले घर पर आत्महत्या कर ली थी. अनंत को अपनी पत्नी की बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली, जो उस ऊंची बिल्डिंग की 31वीं मंजिल पर था, जहां वे रहते थे.गौरी के माता-पिता के वर्ली पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक गौरी और गर्जे की शादी को मुश्किल से नौ महीने हुए थे. हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अनबन हो गई.

गौरी के रिश्तेदारों ने लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
गौरी के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि गर्जे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. उन्होंने गर्जे पर शारीरिक और गंभीर मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से आखिरकार गौरी ने यह कदम उठाया. गौरी और गर्जे असल में बीड के रहने वाले हैं.

सुसाइड के बाद गौरी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. उसके बाद बीड में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन गर्जे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और मुंबई वापस चला गया. गौरी के माता-पिता तुरंत मुंबई पहुंचे और वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अनंत, उसके भाई अजय गर्जे और उनकी बहन शीतल गर्जे-अंधले पर टॉर्चर और मर्डर का आरोप लगाया गया.

पुलिस ने केस दर्ज किया
वर्ली, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 85 (पति या परिवार द्वारा पत्नी को परेशान करना), 352 (हमला), और 351(2) (अपमानजनक व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया है. वर्ली पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय पवार ने कहा कि गर्जे पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर कर दिया. उसे सुबह करीब 1 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

पवार ने कहा, "उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग करने और जांच में मदद करने का वादा किया है. उनके सेल फोन कॉल लॉग, वॉट्सऐप बातचीत, गवाहों के बयान और क्राइम साइट के फोरेंसिक एनालिसिस, सभी की अभी भी जांच की जा रही है." गौरी के परिवार ने अनंत गर्जे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने गर्जे पर लातूर की एक महिला के साथ अपने कथित एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध जारी रखने का आरोप लगाया है.

प्राइवेट हॉस्पिटल में अबॉर्शन
पुलिस को दिए अपने बयान में परिवार ने आरोप लगाया कि महिला ने लातूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अबॉर्शन भी करवाया था. उन्होंने हॉस्पिटल के जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं, जिसमें किरण ने कथित तौर पर अनंत गर्जे को अपना पति लिखा है.

कहा जाता है कि गौरी ने इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, फोटो और वीडियो के साथ 30 सितंबर को अपने पिता को वॉट्सऐप पर भेजी थीं. मृतक के परिवार ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया, "गौरी इस कथित चल रहे अफेयर से हैरान थी और वह उदास महसूस कर रही थी."

इस वजह से कपल के बीच झगड़े और बढ़ने लगे क्योंकि उनका रिश्ता टूट रहा था. परिवार के मुताबिक, गर्जे ने गौरी पर मारपीट भी की, जबकि उसकी बहन शीतल ने अपने भाई की दूसरी शादी कराने की धमकी दी.

नोट:- सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं, या आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो कोई न कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध).

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में साइबर क्राइम, आम आदमी से लेकर मंत्रियों समेत WhatsApp ग्रुप के फोन हैक, KYC अपडेट के नाम पर ठगी

TAGGED:

MAHARASHTRA MINISTER
ANANT GARJE ARRESTED
ANANT GARJE ARRESTED WIFE
PANKAJA MUNDES PA ARRESTED
PANKAJA MUNDES PA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.