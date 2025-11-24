ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के PA अनंत गर्जे गिरफ्तार, जानें क्या है मामला?

मुंबई: महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री और BJP नेता पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे को मुंबई की वर्ली पुलिस ने सोमवार को अपनी पत्नी डॉ गौरी पल्वे-गर्जे की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया. अनंत पर हैरेसमेंट, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.

गौरी ने 22 नवंबर 2025 को अपने वर्ली वाले घर पर आत्महत्या कर ली थी. अनंत को अपनी पत्नी की बॉडी उनके अपार्टमेंट में मिली, जो उस ऊंची बिल्डिंग की 31वीं मंजिल पर था, जहां वे रहते थे.गौरी के माता-पिता के वर्ली पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक गौरी और गर्जे की शादी को मुश्किल से नौ महीने हुए थे. हालांकि, शादी के कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अनबन हो गई.

गौरी के रिश्तेदारों ने लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप

गौरी के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि गर्जे का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. उन्होंने गर्जे पर शारीरिक और गंभीर मानसिक शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से आखिरकार गौरी ने यह कदम उठाया. गौरी और गर्जे असल में बीड के रहने वाले हैं.

सुसाइड के बाद गौरी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. उसके बाद बीड में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन गर्जे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और मुंबई वापस चला गया. गौरी के माता-पिता तुरंत मुंबई पहुंचे और वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें अनंत, उसके भाई अजय गर्जे और उनकी बहन शीतल गर्जे-अंधले पर टॉर्चर और मर्डर का आरोप लगाया गया.

पुलिस ने केस दर्ज किया

वर्ली, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 85 (पति या परिवार द्वारा पत्नी को परेशान करना), 352 (हमला), और 351(2) (अपमानजनक व्यवहार) के तहत मामला दर्ज किया है. वर्ली पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संजय पवार ने कहा कि गर्जे पुलिस स्टेशन आया और सरेंडर कर दिया. उसे सुबह करीब 1 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया.

पवार ने कहा, "उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग करने और जांच में मदद करने का वादा किया है. उनके सेल फोन कॉल लॉग, वॉट्सऐप बातचीत, गवाहों के बयान और क्राइम साइट के फोरेंसिक एनालिसिस, सभी की अभी भी जांच की जा रही है." गौरी के परिवार ने अनंत गर्जे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने गर्जे पर लातूर की एक महिला के साथ अपने कथित एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध जारी रखने का आरोप लगाया है.