महाराष्ट्र : BJP नेता और मंत्री गणेश नाइक ने डिप्टी CM एकनाथ शिंदे पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, शिंदे ने दिया जवाब
महाराष्ट्र के मंत्री व भाजपा नेता गणेश नाइक ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.
Published : January 9, 2026 at 5:45 PM IST
मुंबई : नगर निगम चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. वहीं एक तरफ महायुति गठबंधन की पार्टियां कुछ नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अन्य में स्वतंत्र रूप से मैदान में हैं.
इसी क्रम में राज्य कैबिनेट में साथ रहने वाले नेता अब चुनाव प्रचार के दौरान एक-दूसरे की कड़ी आलोचना करते दिख रहे हैं. जहां उपमुख्यमंत्री अजित पवार और भाजपा नेताओं के बीच विवाद चल रहा है, वहीं वन मंत्री गणेश नाइक ने नवी मुंबई नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधे तौर पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.
नाइक ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा, " शहर एवं औद्योगिक विकास निगम (CIDCO) प्रशासन में बिल्डरों के एजेंट बैठे हैं, और प्लॉट सीधे बिल्डरों को दिए जा रहे हैं."
एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कोविड-19 के दौरान हुई गड़बड़ियों का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि गंभीर कोविड संकट के दौरान नवी मुंबई में आने वाली दवाइयों और इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल किया गया.
उन्होंने आरोप लगाया, "रबाले एमआईडीसी अस्पताल के लिए बनाई जा रही ऑक्सीजन गैस भी चोरी हो गई. दवाइयां, गैस और पानी भी चोरी हो गया."
शिवसेना का जोरदार बैनर अभियान - इस बीच, शिवसेना नवी मुंबई में जोरदार बैनर अभियान चला रही है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में 'नई मुंबई, नई सरकार' मैसेज वाले बैनर लगे हैं, और 'तानाशाही खत्म करो', 'करप्शन-फ्री गवर्नेंस', 'प्यारी बहनों का उद्धार करो', और 'घर का सपना पूरा करो' जैसे नारों के जरिए शिवसेना गणेश नाइक के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश कर रही है. वहीं, गणेश नाइक ने यूडीसीपीआर स्कीम की भी कड़ी आलोचना की.
“सवाल यह है कि मौजूदा एकीकृत विकास नियंत्रण और संवर्धन विनियम (UDCPR) स्कीम का ड्राफ्ट असल में किस समझदार आदमी ने बनाया था? पहले, मुंबई में सिर्फ एक एफएसआई (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) की इजाजत थी. अगर कोई एक साधारण बालकनी भी बनाता, तो एनजीओ और नागरिक विरोध करते, इसीलिए मुंबई का अपना खास महत्व था.
उन्होंने आरोप लगाया, "लेकिन, यूडीसीपीआर की वजह से एफएसआई अब दान की तरह बांटा जा रहा है." "अगर कल इन शहरों में ऊंची इमारतें खड़ी हो गईं, तो पूरा इलाका कंक्रीट से भर जाएगा." नाइक ने भी अपना डर जाहिर किया, “बाइक चलाना भी नामुमकिन हो जाएगा. एक या दो नहीं, बल्कि कई एलिवेटेड रोड बनानी होंगी.”
एकनाथ शिंदे पर हमला - उन्होंने आगे कहा, “पिछले पांच सालों से नगर निगमों में प्रशासक का राज रहा है. इसलिए, इस समय के लिए कोई हमें दोष नहीं दे सकता. उन्होंने कहा, “इन पांच सालों में जो भी गड़बड़ हुई है, वह सब प्रशासक के समय में हुआ है. यह कहने की जरूरत नहीं है कि उस समय कौन लीड कर रहा था.” गणेश नाइक ने सीधे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, जो शहरी विकास मंत्री भी हैं.
शिंदे बनाम नाइक संघर्ष - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वन मंत्री गणेश नाइक के बीच राजनीतिक संघर्ष जगजाहिर है. कुछ दिन पहले ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 'ETV भारत' को दिए इंटरव्यू में कहा था, "हम सत्ता में साथ हैं. इसलिए मुख्यमंत्री ने हमसे कहा है कि हम एक-दूसरे की कड़ी आलोचना न करें. हम उसका पालन कर रहे हैं. लेकिन, असल में, ऐसा नहीं लगता."
एकनाथ शिंदे ने दिया जवाब: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद गणेश नाइक के आरोपों का जवाब दिया है. शिंदे ने कहा, “नवी मुंबई में इतने सालों से किसकी सत्ता रही है? तब हम कह सकते हैं कि यह तो उल्टा हो गया. लेकिन, हम आरोपों का जवाब काम से देते हैं, जवाबी आरोपों से नहीं. नवी मुंबई के लोग समझदार हैं.”
नवी मुंबई में भाजपा और शिवसेना अलग-अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं. हालांकि मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली नगर निगमों में भाजपा-शिवसेना गठबंधन बन गया है, लेकिन नवी मुंबई में गणेश नाइक के कहने पर भाजपा लीडरशिप ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है.
गणेश नाइक को नवी मुंबई में सीट बांटने का पूरा अधिकार दिया गया है, और इसलिए, भाजपा की प्रत्याशी सूची में अधिकतर नाइक के वफादार लोग शामिल हैं. एकनाथ शिंदे भी नवी मुंबई में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं. इसलिए, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन सत्ता में आएगा, यह तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा.
