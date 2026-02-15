ETV Bharat / bharat

सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष चुनना पहली प्राथमिकता, NCP के विलय पर बोले छगन भुजबल

नासिक (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने एनसीपी के विलय पर कहा कि NCP के दोनों गुटों के विलय पर फैसला आज या दो महीने में हो सकता है. नासिक में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि हर रोज विलय पर चर्चा क्यों हो रही है. विलय आज भी हो सकता है. यह एक महीने या दो महीने में भी हो सकता है. इतनी जल्दी क्यों है?"

भुजबल ने आगे कहा, "सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है और हम जल्द ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे. इसके बाद पार्टी विलय पर चर्चा करेगी. चूंकि नया कैप्टन आ गया है, तो सब मिल-बैठकर काम करें. फिर देखेंगे कि क्या करना है."

एनसीपी अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में मौत के बाद, ऐसी खबरें आईं कि पार्टी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के साथ विलय पर विचार कर रही है.

अजित पवार की मौत से पहले, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने पार्टी के मुखपत्र में छपे एक लेख में दावा किया था कि विलय के बाद पार्टी का नेतृत्व 'अजितदादा' के हाथ में चला जाएगा. साथ ही, पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि विलय की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी को होनी थी.