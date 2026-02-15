ETV Bharat / bharat

सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष चुनना पहली प्राथमिकता, NCP के विलय पर बोले छगन भुजबल

महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि एनसीपी के विलय पर फैसला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद लिया जाएगा.

Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal On Merger of NCP factions Sunetra Pawar
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नासिक (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने एनसीपी के विलय पर कहा कि NCP के दोनों गुटों के विलय पर फैसला आज या दो महीने में हो सकता है. नासिक में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि हर रोज विलय पर चर्चा क्यों हो रही है. विलय आज भी हो सकता है. यह एक महीने या दो महीने में भी हो सकता है. इतनी जल्दी क्यों है?"

भुजबल ने आगे कहा, "सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया है और हम जल्द ही उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे. इसके बाद पार्टी विलय पर चर्चा करेगी. चूंकि नया कैप्टन आ गया है, तो सब मिल-बैठकर काम करें. फिर देखेंगे कि क्या करना है."

एनसीपी अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में मौत के बाद, ऐसी खबरें आईं कि पार्टी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के साथ विलय पर विचार कर रही है.

अजित पवार की मौत से पहले, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने पार्टी के मुखपत्र में छपे एक लेख में दावा किया था कि विलय के बाद पार्टी का नेतृत्व 'अजितदादा' के हाथ में चला जाएगा. साथ ही, पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि विलय की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी को होनी थी.

भुजबल ने कहा कि एनसीपी के कुछ विधायकों ने विलय के बारे में जो कहा, उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा, "अब जब नया कैप्टन नियुक्त हो गया है, तो नेता इस मामले को देखेंगे. पार्टी विधायकों की मीटिंग करेगी. विलय आज हो सकता है, एक महीने में या दो महीने में. आपको इतनी जल्दी क्यों है?"

राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को 31 जनवरी को एनसीपी के विधायक दल का नेता चुना गया था. सुनेत्रा पवार, अजित पवार की पत्नी हैं.

साल 2023 में, अजित पवार, एनसीपी के कई विधायकों के साथ महायुति गठबंधन सरकार में शामिल हो गए था. भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की गठबंधन सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था.

यह भी पढ़ें- रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल, विस्तृत जांच की मांग की

TAGGED:

MAHARASHTRA POLITICS
CHHAGAN BHUJBAL
SUNETRA PAWAR
NCP FACTIONS MERGER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.