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महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर कार पार्किंग क्षेत्र में उतरा, मचा हड़कंप

पुणे: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के पुणे दौरे के दौरान शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी. पायलट ने हेलीकॉप्टर को निर्धारित हेलीपैड पर उतारने के बजाय सीधे कार पार्किंग क्षेत्र में उतार दिया. इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस चूक के बाद, सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट हो गईं. साथ ही सुरक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

छगन भुजबल शनिवार को 'ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल' के उद्घाटन समारोह के लिए पुरंदर तालुका के खानवाड़ी आ रहे थे. प्रशासन ने उनके दौरे को देखते हुए एक हेलीपैड की उचित व्यवस्था की थी. हालांकि, हेलीकॉप्टर आने पर पायलट ने निर्धारित हेलीपैड पर उतरने के बजाय उसे सीधे पार्किंग क्षेत्र में उतार दिया. पार्किंग जोन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से वहां मौजूद वाहन चालकों और नागरिकों के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. कुछ क्षणों के लिए डर का माहौल बन गया. सौभाग्य से, इस घटना में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ.