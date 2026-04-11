महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर कार पार्किंग क्षेत्र में उतरा, मचा हड़कंप
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल 'ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल' के उद्घाटन समारोह के लिए हेलीकॉप्टर से पुणे के खानवाड़ी आए थे.
Published : April 11, 2026 at 5:11 PM IST
पुणे: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के पुणे दौरे के दौरान शनिवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी. पायलट ने हेलीकॉप्टर को निर्धारित हेलीपैड पर उतारने के बजाय सीधे कार पार्किंग क्षेत्र में उतार दिया. इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस चूक के बाद, सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट हो गईं. साथ ही सुरक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया.
छगन भुजबल शनिवार को 'ज्योति सावित्री जिला परिषद स्कूल' के उद्घाटन समारोह के लिए पुरंदर तालुका के खानवाड़ी आ रहे थे. प्रशासन ने उनके दौरे को देखते हुए एक हेलीपैड की उचित व्यवस्था की थी. हालांकि, हेलीकॉप्टर आने पर पायलट ने निर्धारित हेलीपैड पर उतरने के बजाय उसे सीधे पार्किंग क्षेत्र में उतार दिया. पार्किंग जोन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से वहां मौजूद वाहन चालकों और नागरिकों के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई. कुछ क्षणों के लिए डर का माहौल बन गया. सौभाग्य से, इस घटना में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ.
हेलीकॉप्टर गलत जगह पर क्यों उतारा गया?
इस घटना के बाद, स्वाभाविक रूप से सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया. अब इस बात की जांच की मांग की जा रही है कि हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर क्यों उतारा गया. प्रशासन इस मामले का संज्ञान ले सकता है.
इस बीच, छगन भुजबल निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगे बढ़ गए. महात्मा ज्योतिबा फुले के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्कूल का उद्घाटन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. बहरहाल, भुजबल का हेलीकॉप्टर गाड़ियों की पार्किंग में उतरने की घटना ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है.
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