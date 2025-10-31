रामोजी फिल्म सिटी से प्रभावित हुए महाराष्ट्र के मंत्री, मायानगरी मुंबई के लिए मांगे सुझाव
आशीष शेलार ने रामोजी फिल्म सिटी में विश्व स्तरीय सुविधाओं, प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की सराहना की.
Published : October 31, 2025 at 6:57 PM IST
हैदराबाद: महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी का दौरा किया. मुंबई में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी में इसी तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए रामोजी फिल्म सिटी प्रबंधन से सुझाव मांगे. शेलार ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है.
रामोजी फिल्म सिटी से प्रेरितः
अपने दौरे के दौरान, मंत्री ने रामोजी फिल्म सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. शेलार ने रामोजी फिल्म सिटी में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और उनके प्रबंधन के बारे में जानकारी ली. वे रामोजी फिल्म सिटी के पर्यटन आकर्षणों, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक दृश्यों, कृत्रिम सेटों और मनोरंजन पार्क से बहुत प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी की विश्वस्तरीय सुविधाओं ने उन्हें महाराष्ट्र में इस तरह का कुछ करने के लिए प्रेरित किया है.
During my study visit to Ramoji Film City in Hyderabad, I had the opportunity to tour the magnificent set of the iconic film Baahubali. The grandeur, creativity and technical brilliance of this set stand as a shining example of India’s cinematic excellence.— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 30, 2025
The Government of… pic.twitter.com/S7gopc5p9H
रामोजी फिल्म सिटी की सुविधाओं का अवलोकनः
मंत्री के अनुसार, मुंबई स्थित दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी और हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी, दोनों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं. दोनों एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं. उन्होंने कम समय में ही विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी रामोजी फिल्म सिटी की सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया. शेलार के साथ महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रशांत सजनीकर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.
शेलार ने कहा, "यह जानना बेहद जरूरी है कि यहां इतने बड़े प्रबंधन को कैसे संभाला जाता है. रोजाना आने वाले इतने सारे पर्यटकों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और रोज़मर्रा का काम इतनी आसानी और पूर्णता से कैसे किया जाता है."
सोशल मीडिया एक्स पर सराहनाः
उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी की साफ-सफाई और आतिथ्य की भी सराहना की. अपने एक्स हैंडल पर मंत्री ने कहा, "मुझे प्रतिष्ठित फिल्म बाहुबली के शानदार सेट का दौरा करने का अवसर मिला. इस सेट की भव्यता, रचनात्मकता और तकनीकी प्रतिभा भारत की सिनेमाई उत्कृष्टता का एक शानदार उदाहरण है. महाराष्ट्र सरकार ऐसे विश्वस्तरीय फिल्म शहरों का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जो वैश्विक मानकों से मेल खाते हों."
मुंबई में क्या चल रही तैयारीः
महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि गोरेगांव में दादासाहेब फाल्के चित्रनगरी के अंतर्गत और संस्कृति विभाग के सहयोग से, नासिक और नागपुर में रामटेक में नए फिल्म शहर विकसित किए जा रहे हैं. सरकार ने एनडी स्टूडियो को भी अपने अधीन ले लिया है, जिसका पुनर्विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है. इसके अलावा, कोल्हापुर और गोरेगांव फिल्म सिटी में आधुनिकीकरण के प्रयास चल रहे हैं.
