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'महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना अनिवार्य', इस पर क्या बोली पब्लिक ?

टैक्सी चालकों ने इस फैसले का समर्थन किया वडाला के टैक्सी चालक मोजुद्दीन खान ने. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि महाराष्ट्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मराठी जानना जरूरी है. उन्होंने कहा, "मैं पूरे मुंबई में टैक्सी चलाता हूं, जहां अधिकतर लोग मराठी बोलने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि लोग हिंदी नहीं जानते, लेकिन मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है और हर किसी को मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए. मैं मराठी जानता और बोलता हूं और मेरे जैसे कई टैक्सी चालक भी ऐसा ही करते हैं."

यह याचिका महाराष्ट्र परिवहन विभाग द्वारा 20 अगस्त से शुरू किए गए उस राज्यव्यापी अभियान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसका मकसद गैर-मराठी टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों की मराठी भाषा की जानकारी की जांच करना था. खास बात यह है कि कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ द्वारा चलाए गए 105 दिनों के 'हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान' के तहत, 1,65,601 गैर-मराठी भाषी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों ने काम-काज लायक मराठी सीखने के लिए पहल की.

उन्होंने कहा कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. वकील विवेक शुक्ला के जरिए दायर पीआईएल में कहा गया है कि 12 अगस्त की सरकारी अधिसूचना लाखों "गरीब और प्रवासी" ड्राइवरों की आजीविका के लिए खतरा पैदा करती है, और इसमें इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है.

हालांकि, मिश्रा ने साफ किया कि ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है और कहा कि वे इस फैसले का विरोध नहीं करेंगे. यहां यह बताना ज़रूरी है कि मंगलवार को मुंबई के चार कैब ड्राइवरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था.

शिवसेना के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा ने दावा किया है कि यह विरोध अफवाहों की वजह से हुआ था. मिश्रा ने कहा, "मुंबई में अधिकतर ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों ने पहले ही मराठी सीखना शुरू कर दिया है और वे यह भाषा बोल सकते हैं. कोई बड़े पैमाने पर विरोध नहीं हो रहा है. कई ड्राइवर डरे हुए थे क्योंकि ऐसी अफवाहें थीं कि आरटीओ उन लोगों पर जुर्माना लगा रहा है जिन्हें मराठी नहीं आती. इसी वजह से, उत्तर मुंबई के कुछ ऑटो-रिक्शा ड्राइवरों ने इस फैसले का विरोध किया."

राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के इस आदेश के बाद कि अगर ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, कई गुटों ने इसका विरोध किया. विरोध करने वालों में शिवसेना का उत्तर भारतीय सेल भी शामिल है.

मुंबई : महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का नियम लागू करने पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हैं और इसे लागू करने पर रोक लगाने के लिए एक जनहित याचिका भी दायर की गई है. हालांकि, कई ड्राइवर इस कदम के समर्थन में भी आए हैं, साथ ही उन्होंने उन लोगों के लिए और समय की मांग की है जिन्हें अभी यह भाषा सीखनी है.

खान की बात से सहमति जताते हुए मानखुर्द के टैक्सी चालक अफजल अंसारी ने कहा कि स्थानीय भाषा जानना ड्राइवरों के अपने हित में है. अंसारी ने कहा, "मुझे मराठी भाषा जानने पर गर्व है. मुंबई में पले-बढ़े होने के कारण मैंने यह भाषा स्वाभाविक रूप से सीख ली. हालांकि, मेरे कई दोस्त हैं जो मराठी नहीं बोल पाते. आरटीओ अधिकारियों का सामना करते समय वे घबरा जाते हैं. इसलिए, मराठी जानने को अनिवार्य बनाने का यह फैसला जरूरी है." उन्होंने कहा कि जिन लोगों को भाषा सीखने की जरूरत है, उन्हें थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए.

मंत्री का भरोसा : कोई गैर-कानूनी कार्रवाई नहीं होगी - बढ़ती चिंताओं के बीच, मंत्री सरनाइक ने साफ किया कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ़ कोई गैर-कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. उन्होंने आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस को यह संदेश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने से इनकार करने का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, "हर किसी को मराठी सीखने की जरूरत है. हमारी सरकार क्लास चला रही है जो अभी उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं जो सीखना चाहते हैं. महाराष्ट्र सरकार किसी को भी उनकी आजीविका से वंचित नहीं करेगी, जो लोग सीखना चाहते हैं, उन्हें सरकार सक्रिय रूप से यह भाषा सिखा रही है." सरनाइक ने आगे साफ किया कि जो लोग जानबूझकर मराठी भाषा के मुद्दे पर विवाद खड़ा करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

तीन महीने की मोहलत की मांग - मुंबई ऑटो रिक्शा-टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने हाल ही में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक से मुलाकात की और ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत देने का अनुरोध किया. इसके जवाब में, सरनाइक ने बताया कि ड्राइवरों को पहले ही तीन महीने का समय दिया जा चुका है.

स्थानीय भाषा का सम्मान करें - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी जोर दिया कि सभी को मराठी का सम्मान करना चाहिए. एमएनएस के मुंबई उपनगर शहर अध्यक्ष कुणाल मैनकर ने कहा, "मराठी महाराष्ट्र की मातृभाषा है और राज्य में इसे उचित सम्मान मिलना चाहिए. हम गठबंधन सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम उन गैर-मराठी ऑटो-रिक्शा चालकों के साथ हैं जो यह भाषा सीख रहे हैं. हालांकि, हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इस भाषा के खिलाफ हड़ताल की बात करते हैं या महाराष्ट्र में रहने के बावजूद मराठी बोलने से इनकार करते हैं."

नागरिकों ने फैसले का स्वागत किया - नागरिकों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि जो लोग राज्य में नए हैं, उन्हें मराठी सिखाई जानी चाहिए. अजय राठौड़ नाम के एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे हाल ही में मराठी बोलने से उन्हें मदद मिली. यात्री अजय राठौड़ ने कहा, "मैंने अभी-अभी नांदेड़ से मुंबई तक का सफर किया और मैं ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों से मराठी में बातचीत कर पाया. मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मराठी बोलने से मुझे फायदा हुआ. मैं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं."

एक अन्य यात्री ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा कि मराठी में बातचीत करने की इच्छा ही मायने रखती है. यात्री विजया लोंढे ने कहा, "मुंबई और महाराष्ट्र में रहने पर मराठी आनी चाहिए. हम आपसे व्याकरण के मुश्किल पाठ पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं. कम से कम, किराए के बारे में जवाब देने की उम्मीद तो की ही जाती है, खासकर यह बताने के लिए कि किराया वही रहेगा या बढ़ेगा." लोंढे ने आगे कहा, "जब तक वे रोजमर्रा के आसान वाक्यांशों में बातचीत कर पाते हैं, जैसे 'नहीं जाणार' (यानी 'मैं नहीं जाऊँगा'), तो यह भाषा सीखने की उनकी इच्छा को दिखाता है. मुझे निश्चित रूप से लगता है कि यह नियम जरूरी है."

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