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जारांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू, सीएम पर 'द्वेष' और शिंदे पर समर्थन का आरोप

मनोज जारांगे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर भी समर्थन देने का आरोप लगााया है. विस्तार से पढ़ें.

MANOJ JARANGE HUNGER PROTEST
जारांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 11:56 AM IST

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जालना (महाराष्ट्र): मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जारांगे आज शनिवार से अंतरवाली सराटी में फिर से भूख हड़ताल शुरू की है. यह भूख हड़ताल सुबह 10 बजे शुरू हुई और अंतरवाली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक उपवास शुरू करने से पहले, जारांगे गांव के देवता को नमन करेंगे. उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन शुरू करने से पहले वे छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे.

वहीं, जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठा समुदाय के प्रति द्वेष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर समर्थन करने का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक 'जारांगे' के आंदोलन के चलते जालना पुलिस बल अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इससे पहले भी जारांगे पहले भी कई बार मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्होंने साफ किया है कि यह उनकी आखिरी भूख हड़ताल और निर्णायक आंदोलन होगा.

उन्होंने मांग की है कि सरकार मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग पर ठोस और अंतिम फैसला ले. जारांगे ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अब उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी. जहां मनोज जारांगे आज अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण के लिए अपनी नई हड़ताल शुरू कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना की है.

मनोज जारांगे की भूख हड़ताल पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आलोचना की है. विजय वडेट्टीवार ने तीखा हमला करते हुए कहा कि मैं जारांगे पर कोई ध्यान नहीं देता. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी को भी हमारे हिस्से को नहीं छूना चाहिए, और न ही औबीसी (OBC) के हक का कुछ छीनना चाहिए. अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, तो वैसा ही करें जैसा EWS कैटेगरी के लिए किया था.

उन्होंने कहा कि बिना मांग के ही कोटा दस प्रतिशत बढ़ा दिया, जिससे 50 प्रतिशत की सीमा पार हो गई. सीमा अब 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है, इसे 40 प्रतिशत और बढ़ा दें और A, B, C और D कैटेगरी को खत्म कर दें. कोई मनोज जारांगे से उलझना चाहता है तो यह उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारी चिंता यह है कि कोई भी OBC के साथ छेड़छाड़ न करे.

जारांगे ने जाति सत्यापन समिति को समाप्त करने की भी मांग रखी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार आरक्षण से संबंधित सभी लंबित मामले को हल नहीं करती हौ तो वह सीएम आवास तक मार्च निकालेंगे.

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