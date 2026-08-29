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जारांगे की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू, सीएम पर 'द्वेष' और शिंदे पर समर्थन का आरोप

जालना (महाराष्ट्र): मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जारांगे आज शनिवार से अंतरवाली सराटी में फिर से भूख हड़ताल शुरू की है. यह भूख हड़ताल सुबह 10 बजे शुरू हुई और अंतरवाली में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है. जानकारी के मुताबिक उपवास शुरू करने से पहले, जारांगे गांव के देवता को नमन करेंगे. उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन शुरू करने से पहले वे छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देंगे.

वहीं, जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मराठा समुदाय के प्रति द्वेष और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर समर्थन करने का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक 'जारांगे' के आंदोलन के चलते जालना पुलिस बल अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इससे पहले भी जारांगे पहले भी कई बार मराठा आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. उन्होंने साफ किया है कि यह उनकी आखिरी भूख हड़ताल और निर्णायक आंदोलन होगा.

उन्होंने मांग की है कि सरकार मराठा समुदाय की आरक्षण की मांग पर ठोस और अंतिम फैसला ले. जारांगे ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अब उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी. जहां मनोज जारांगे आज अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण के लिए अपनी नई हड़ताल शुरू कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना की है.

मनोज जारांगे की भूख हड़ताल पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आलोचना की है. विजय वडेट्टीवार ने तीखा हमला करते हुए कहा कि मैं जारांगे पर कोई ध्यान नहीं देता. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी को भी हमारे हिस्से को नहीं छूना चाहिए, और न ही औबीसी (OBC) के हक का कुछ छीनना चाहिए. अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं, तो वैसा ही करें जैसा EWS कैटेगरी के लिए किया था.