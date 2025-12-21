ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र निकाय चुनाव : मतगणना जारी, कई सीटों पर कांटे का मुकाबला

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही है. वहीं कई सीटों पर कड़ा मुकाबला है.

Crowds of people gathered outside the counting centre for Maharashtra civic elections.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मतगणना स्थल के बाहर जुटी लोगों की भीड़ (PTI)
मुंबई : महाराष्ट्र में 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों के चुनाव के लिए मतगणना रविवार को जारी है. राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10 बजे से मतों की गिनती शुरू हुई.

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, दो दिसंबर को 263 स्थानीय निकायों के लिए हुए पहले चरण के मतदान में 67.3 फीसदी वोट पड़े थे. वहीं, शनिवार को 23 निकायों के लिए हुए दूसरे चरण के मतदान में 47.04 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि मतदान के अंतिम आंकड़े रविवार शाम को साझा किए जाएंगे. बता दें कि धुले की दोंडाईचा नगर परिषद और सोलापुर की अंगार नगर पंचायत में अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो चुका है. इसके अलावा जामनेर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भी कोई मुकाबला नहीं था.

इन चुनावों में कई जगहों पर सत्ताधारी गठबंधन के घटक दल- भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मुकाबले में हैं.

बीजेपी नीत 'महायुति' और विपक्षी 'महा विकास आघाडी' के बीच सीधा मुकाबला के साथ-साथ कई सीट पर गठबंधन के भीतर मैत्रीपूर्ण मुकाबले ने इस चुनाव को बहुकोणीय बना दिया है. मतगणना के मद्देनजर मतगणना स्थलों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है. दूसरी तरफ प्रत्याशियों के सर्मथकों का भारी जमावड़ा है.

