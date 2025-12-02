ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र निकाय चुनाव: कई जगहों पर वोटिंग स्थगित, अब 21 दिसंबर को होगी मतगणना

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग के कई जगहों पर वोटिंग को 20 दिसंबर तक टाल दिया.

Maharashtra Local Body Elections EC Postpones Polls In Several Places Counting will be on 21 Dec
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 2, 2025 at 6:03 PM IST

नागपुर (महाराष्ट्र): बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की वोटों की गिनती एक ही दिन 21 दिसंबर, 2025 को होगी. यह आदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) के कई इलाकों में वोटिंग 20 दिसंबर तक टालने के एक दिन बाद आया है. कई याचिकाओं में राज्य चुनाव आयोग के बदले हुए चुनाव कार्यक्रम को चुनौती दी गई थी.

पहले मतगणना 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 24 स्थानीय निकायों और 154 वार्ड्स में पोलिंग पर रोक लगा दी थी. इससे साफ हो गया था कि अब वोटिंग दो चरणों में होगी, जिससे मतगणना के दो अलग-अलग दिन (3 दिसंबर और 21 दिसंबर) हो सकते थे.

चुनाव आयोग के फैसले के बाद, हाई कोर्ट ने गड़बड़ी दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया और एक साथ चुनाव नतीजे सुनिश्चित करने और चुनावों पर किसी भी तरह के प्रभाव को रोकने के लिए एक ही दिन में वोटों की गिनती का आदेश दिया. नागपुर बेंच ने यह भी कहा कि मीडिया संस्थान एग्जिट पोल भी नहीं दिखा पाएंगे.

राज्य चुनाव आयोग और सरकारी प्रतिनिधियों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने आखिरी दिन, 20 दिसंबर को वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट के अंदर एग्जिट पोल पब्लिश करने की इजाजत दी है. संशोधित चुनाव कार्यक्रम तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी.

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस स्थिति की आलोचना की और इसे "अभूतपूर्व" बताया और कहा कि प्रक्रिया "चौंकाने वाली" है. सीएम फडणवीस ने कहा, "यह अभूतपूर्व है; जिस तरह से हमारे राज्य में पूरे चुनाव और नतीजे हो रहे हैं. कोर्ट का आदेश हम सभी के लिए बाध्यकारी है, लेकिन प्रक्रिया चौंकाने वाली रही है."

व्यवस्था की नाकामी को दोषी ठहराते हुए, उन्होंने नागपुर पीठ के फैसले पर नाराजगी जताई और कहा, "मैं पिछले 25-30 वर्षों से लोकल बॉडी के चुनाव देख रहा हूं. लेकिन यह पहली बार है कि निर्धारित चुनाव टाल दिए गए हैं और अब नतीजों में भी देरी हो रही है. कुल मिलाकर, यह तरीका सही नहीं लगता. बेशक, बेंच जो आदेश देगा, उसे मानना ​​होगा और चुनाव आयोग भी स्वायत्त संस्था है, लेकिन यह सिस्टम की नाकामी है. मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है."

हालांकि, मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ किया कि उनकी नाराजगी चुनाव आयोग से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया से है.

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि ये कदम संसाधन और खर्चों की बर्बादी रोकने के लिए उठाए गए हैं. पीठ ने अलग-अलग समय पर वोटिंग से होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों पर भी ध्यान दिया.

अब 288 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, इसलिए अधिकारियों को EVM को सुरक्षित रखने और लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. पीठ ने चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि वे सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 21 दिसंबर तक हर स्ट्रॉन्ग रूम का रोजाना निरीक्षण करें.

बता दें, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नौ साल बाद हो रहे हैं.

