महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट 2025: महायुति बड़ी जीत की ओर, BJP टॉप पर

CM देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा, "इन चुनावों की सबसे खास बात यह है कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव था. BJP और महायुति इस चुनाव में पूरी तरह शामिल थे. मैंने खुद दस हजार वोटरों वाले गांवों का दौरा किया, जिन कार्यकर्ताओं की वजह से हम विधानसभा और संसदीय चुनाव जीतते हैं, उन्हीं के चुनाव में अपनी इज्जत दांव पर न लगाना बेवकूफी है. जीत और हार होती रहती है, कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं. अपने चुनावों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से काम करवाना और फिर अपनी बारी आने पर भाग जाना ठीक नहीं है."

इस मौके पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "इस चुनाव में मैंने पूरी तरह से पॉजिटिव कैंपेन चलाया. एक भी रैली में मैंने किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के खिलाफ कुछ नहीं कहा. मैंने विकास, हमने जो किया है और हम जो करने का इरादा रखते हैं, उसके आधार पर वोट मांगे और लोगों और वोटरों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हमें चुना. यह एक तरह से लोगों द्वारा हमारे विकास के काम को वैलिडेशन है."

उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के 129 कैंडिडेट चुने गए हैं. हमारे अलायंस ने मिलकर लगभग 75 परसेंट मेयर चुने हैं. भारतीय जनता पार्टी के 3325 कॉर्पोरेटर चुने गए हैं. मैं अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी दिल से बधाई देता हूं, उनकी पार्टियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है."

मुंबई: महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट 2025 में महायुति बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. महायुति गठबंधन में शामिल BJP को इन इलेक्शन में सबसे ज्यागा वोट मिले हैं. बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए वोटर्स को धन्यवाद दिया.

शिंदे और अजित पवार को बधाई दी

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, "भारतीय जनता पार्टी के 129 नगराध्यक्ष उम्मीदवार चुने गए हैं. हमारी तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मिलाकर लगभग 75 प्रतिशत हैं. अगर हम कॉर्पोरेटर्स की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. 2017 में हम नंबर वन पार्टी थे. हमारे 1600 कॉर्पोरेटर्स थे. अब उससे दोगुने से भी ज़्यादा, 3325 कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं. कुल कॉर्पोरेटर्स में से 48 प्रतिशत अकेले BJP से चुने गए हैं. मैं अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को भी दिल से बधाई देता हूं. उनकी पार्टियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है."

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वोटर्स को धन्यवाद दिया

DCM एकनाथ शिंदे ने लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजों पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "मैं वोटर्स को धन्यवाद देता हूं. महायुति लोकसभा, असेंबली और म्युनिसिपल इलेक्शन में भी सफल रही है. BJP ने जीत का शतक बनाया है और शिवसेना ने हाफ सेंचुरी का आंकड़ा पार किया है. कुछ लोग कहते थे कि शिवसेना ठाणे तक सीमित, लेकिन अब यह चंद्रपुर से बांद्रा तक फैल गई है. मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी बधाई देता हूं. BJP ने बड़ी सफलता हासिल की है, और शिवसेना महाराष्ट्र में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है."

महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शन में महायुति बड़ी जीत की ओर (ETV Bharat)

'मशीन एक ही तरह से सेट की गई है'

2025 के लोकल बॉडी इलेक्शन में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि शिवसेना दूसरे नंबर पर है. इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना (UBT) के सासंद संजय राउत ने कड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा, "आपने असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट देखे होंगे, इन रिजल्ट में भी वही आंकड़े हैं. मशीन एक ही तरह से सेट की गई है."

उन्होंने BJP के लिए 120-125, शिवसेना असेंबली में 54 और यहां भी और अजित पवार की NCP के लिए 40-42 आंकड़े एक ही हैं. वही मशीन, वही सेटिंग्स, वही पैसा, यही हमारी डेमोक्रेसी है. आंकड़े देखिए. आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. BJP ने भी मशीन एक ही तरह से सेट की है. उन्हें कम से कम आंकड़े तो बदलने चाहिए थे.

पार्टीवार जीतने वाले उम्मीदवार

चुनाव में सबसे ज्यादा 124 उम्मीदवार बीजेपी के जीते हैं, इसके बाद शिवसेना के (शिंदे गुट) के 61, एनसीपी (अजित पवार) के 36, कांग्रेस के 27, एनसीपी (शरद पवार) के 12 और शिवासेना (यूबीटी) के आठ कैंडिडेट ही जीत सके, जबकि 20 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत दर्ज की.

