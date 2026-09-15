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महाराष्ट्र मराठी भाषी राज्य है या 'बहुभाषी'? अमित शाह की टिप्पणी के बाद छिड़ी नई बहस

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए. ( IANS/X/@CMOMaharashtra )

सोमवार, 14 सितंबर 2026 को मुंबई में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ. (IANS/X/@Dev_Fadnavis)

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान ने बहस को और हवा दे दी. उन्होंने कहा, "मराठी मेरी मां है, जबकि अन्य भाषाएं मेरी मौसी हैं. जब तक अन्य भाषाओं का सम्मान नहीं होगा, अपनी भाषा को सम्मान नहीं मिलेगा." इस पर पलटवार करते हुए ठाकरे गुट के एमएलसी अंबादास दानवे ने "मां भले मर जाए, लेकिन मौसी जिंदा रहनी चाहिए" वाली कहावत का जिक्र कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने भी शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र का गठन विशेष रूप से एक मराठी भाषी राज्य के रूप में हुआ था. मनसे प्रवक्ता गजानन काले ने महाराष्ट्र में आकर मराठी भाषा का अपमान करने के खिलाफ चेतावनी दी और अमित शाह को 'संयुक्त महाराष्ट्र' आंदोलन का इतिहास भेजने की बात कही.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान. (IANS/X/@AmitShah)

उन्होंने निशाना साधते हुए कहा, "महाराष्ट्र की भाषाई पहचान को लेकर ऐसी टिप्पणी करना पाप होगा." राउत ने कहा कि जैसे अन्य राज्य अपनी मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी को सर्वोच्च दर्जा मिलना चाहिए. उन्होंने शाह को चुनौती दी कि वे चेन्नई, कोलकाता, गुजरात या कर्नाटक में जाकर वहां के राज्यों को बहुभाषी बोलकर दिखाएं.

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने अमित शाह और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तीखी आलोचना की है. राउत ने कहा कि महाराष्ट्र एक मराठी भाषी राज्य है. इसलिए, राज्य की धरती पर आकर इसे बहुभाषी कहना अनुचित है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को नवी मुंबई, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए. (IANS/X/@AmitShah)

उन्होंने यह भी जोड़ा कि पीएम मोदी ने मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया है, लेकिन देश में महाराष्ट्र जैसा कोई दूसरा बहुभाषी क्षेत्र नहीं है. शाह के इस बयान और गुजरात में बातचीत की प्राथमिक भाषा 'गुजराती' होने के तर्क पर अब राज्य में तीखा सियासी घमासान छिड़ गया है.

मुंबई: नवी मुंबई के वाशी में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और 'हिंदी दिवस' समारोह के बाद महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को देश का सबसे बड़ा बहुभाषी राज्य बताते हुए कहा कि यहां मराठी के साथ कोंकणी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, कन्नड़ और वारली जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं.

सभी भाषाओं का सम्मान करने का आग्रह

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंदी विरोधी रुख अपनाने के बजाय सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने का आग्रह किया. उन्होंने हिंदी को अन्य भाषाओं के प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक जोड़ने वाले साथी के रूप में वर्णित किया. यह नोट करते हुए कि मराठी और हिंदी दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, उन्होंने विज्ञान, प्रशासन और न्यायपालिका में हिंदी का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

'हिंदी का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं'

मराठी एकीकरण समिति के अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख ने गणेशोत्सव के दौरान इस हिंदी-केंद्रित कार्यक्रम का विरोध किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदी को मराठी के साथ सह-आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर धीरे-धीरे इसका 'अतिक्रमण' कराया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने हजारों साल पुरानी शास्त्रीय भाषा मराठी को हालिया मूल की भाषा हिंदी की 'बहन' बताने पर भी आपत्ति जताई. कहा कि स्थापना के 66 साल बाद भी महाराष्ट्र में राज्य भाषा भवन नहीं है.

क्यों हो रहा है विवाद

महाराष्ट्र में 'मराठी बनाम हिंदी' का विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ है. इस साल की शुरुआत में राज्य की त्रि-भाषा नीति को लेकर काफी चर्चा हुई थी. फरवरी में त्रि-भाषा नीति समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया था कि मराठी अनिवार्य रहेगी.

इसके बाद, मई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा की परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था. मनसे (MNS) सहित मराठी भाषा संगठनों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था. आखिरकार, सरकार ने हिंदी परीक्षा को स्थगित कर दिया था और तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि ऐसी परीक्षा की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा.

ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों का विवाद

इसके बाद, ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने के निर्णय के कारण भाषा का मुद्दा फिर से भड़क गया. राज्य सरकार ने ड्राइवरों को भाषा सीखने के लिए एक साल की छूट अवधि दी थी. इस पृष्ठभूमि में, मुंबई महानगर क्षेत्र में मराठी प्रशिक्षण केंद्रों, ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शनों और सरकार के रुख को लेकर तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई थी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सोमवार, 14 सितंबर, 2026 को मुंबई, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए. (IANS/X/@AmitShah)

गणेशोत्सव के दौरान सम्मेलन का विरोध

इसी स्थिति के बीच, 14 सितंबर को- गणेशोत्सव त्योहार के बिल्कुल पहले ही दिन- नवी मुंबई के वाशी में छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 7,000 केंद्र सरकार के अधिकारियों, राजभाषा कर्मचारियों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने भाग लिया.

कुछ मराठी संगठनों ने इस सम्मेलन की मेजबानी पर भी आपत्ति जताई थी. 'मराठी एकीकरण समिति' ने गणेशोत्सव त्योहार के दौरान महाराष्ट्र में हिंदी-केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करने का विरोध किया था और मांग की थी कि इस सम्मेलन की अनुमति न दी जाए.

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