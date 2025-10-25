ETV Bharat / bharat

सतारा महिला डॉक्टर आत्महत्या मामलाः मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार

सताराः महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण में एक महिला डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. पीड़िता के सुसाइड नोट से पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए थे. इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने संदिग्ध प्रशांत बनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह अपने एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ था. बनकर की गिरफ्तारी से यह पता चल सकता है कि डॉक्टर की आत्महत्या से पहले क्या हुआ था. बता दें कि मृतका फलटण के विद्यानगर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थीं. प्रशांत बनकर, मकान मालिक का बेटा है.

मृत डॉक्टर के सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. जांच में यह भी पता चलेगा कि महिला डॉक्टर के साथ उसके वास्तविक संबंध कैसे थे. 23 अक्टूबर को आत्महत्या से पहले डॉक्टर और प्रशांत बनकर के बीच मोबाइल फोन पर बात हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बनकर की गिरफ्तारी के साथ ही अब इस मामले में कई बातें सामने आएंगी.

महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले फलटण ग्रामीण पुलिस के संबंध में डीएसपी को लिखित शिकायत भी दी थी. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक बदने अभी भी फरार हैं. डॉक्टर ने अपने हाथ पर लिखकर आत्महत्या कर ली थी. आरोप के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उनके साथ चार बार बलात्कार किया.