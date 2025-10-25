सतारा महिला डॉक्टर आत्महत्या मामलाः मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार
महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : October 25, 2025 at 2:10 PM IST
सताराः महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण में एक महिला डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. पीड़िता के सुसाइड नोट से पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आए थे. इस खबर से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.
डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने संदिग्ध प्रशांत बनकर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह अपने एक दोस्त के फार्महाउस में छिपा हुआ था. बनकर की गिरफ्तारी से यह पता चल सकता है कि डॉक्टर की आत्महत्या से पहले क्या हुआ था. बता दें कि मृतका फलटण के विद्यानगर में पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही थीं. प्रशांत बनकर, मकान मालिक का बेटा है.
मृत डॉक्टर के सुसाइड नोट में प्रशांत बनकर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. जांच में यह भी पता चलेगा कि महिला डॉक्टर के साथ उसके वास्तविक संबंध कैसे थे. 23 अक्टूबर को आत्महत्या से पहले डॉक्टर और प्रशांत बनकर के बीच मोबाइल फोन पर बात हुई थी. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बनकर की गिरफ्तारी के साथ ही अब इस मामले में कई बातें सामने आएंगी.
महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले फलटण ग्रामीण पुलिस के संबंध में डीएसपी को लिखित शिकायत भी दी थी. पुलिस इसकी भी जांच कर रही है. निलंबित पुलिस उपनिरीक्षक बदने अभी भी फरार हैं. डॉक्टर ने अपने हाथ पर लिखकर आत्महत्या कर ली थी. आरोप के अनुसार, पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बदने ने उनके साथ चार बार बलात्कार किया.
मृत डॉक्टर के एक रिश्तेदार की मानें तो पुलिस अधिकारियों ने उन पर कुछ आरोपियों के लिए फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव बनाया था. जब उसने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था, तो एक सांसद के पीए ने धमकी दी थी. पुलिस ने सांसद के नाम का अभी तक खुलासा नहीं किया है. परिजनों का कहना था कि इस बात की जांच होनी चाहिए की कौन सांसद थे.
पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है. धनंजय मुंडे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि पूरे मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी गठित की जानी चाहिए. वह इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे, ताकि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो.
इसे भी पढ़ेंः