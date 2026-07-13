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क्या महाराष्ट्र में बंद हो जाएगी 'लाड़की बहिन' योजना? 92 लाख महिलाओं को लिस्ट से बाहर किये जाने के बाद उठ रहे सवाल

कैग की रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने साफ किया कि गड़बड़ियां ठीक की जा रही हैं, योजना बंद नहीं होगी.

Maharashtra Ladki Bahin Scheme
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 8:29 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना के लाभार्थियों की सूची में बड़ी कटौती की गई है. योजना से रिकॉर्ड 92 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया है. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इन महिलाओं को ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा न होने, आय सीमा से अधिक होने, उम्र के नियमों और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण बाहर किया गया है.

इससे पहले सरकार ने बताया था कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद करीब 80 लाख लाभार्थियों को हटाया जा रहा है. बाद में हुई जांच में यह संख्या बढ़कर 92 लाख हो गई. यह शुरुआती 2.4 करोड़ लाभार्थियों के मुकाबले लगभग 38% की गिरावट है.

कौन सी महिलाएँ अपात्र पाई गईं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता जांच प्रक्रिया के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं. करीब 61 से 62 लाख महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ई-केवाईसी के बाद पता चला कि लगभग 10 लाख लाभार्थियों की सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी. इसके अलावा, 4.5 लाख लाभार्थी 65 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जबकि 2 से 2.5 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी के दौरान यह स्वीकार किया कि उनके पास चार पहिया वाहन है.

जांच में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ कि 14,000 मामलों में पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर योजना का लाभ लिया था. लगभग 2,000 लाभार्थी असल में पुरुष ही थे. यह भी पाया गया कि योजना के लाभार्थियों में 4.4 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल थे. जिन 16,000 पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसे लिए थे, उनसे वह राशि सरकारी चालान के ज़रिए वापस वसूली जाएगी.

कैग (CAG) ने वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल

शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई साल 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए स्वीकृत राशि 29,693.09 करोड़ थी, जबकि वास्तविक खर्च 33,237.24 करोड़ हुआ, जिससे 3,541.16 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ. कैग ने ध्यान दिलाया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस अतिरिक्त खर्च के लिए कोई पुख्ता या ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना को 28 जून 2024 को मंजूरी दी गई थी. इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 1,500 प्रति माह मिलते हैं.

क्या 'लाड़की बहिनें' एक वित्तीय बोझ बन गई है?

इन घटनाक्रमों के बाद, इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगे कि क्या 'लाड़की बहिन' योजना को बंद कर दिया जाएगा. 'लाड़की बहिन' योजना से नाम हटाए जाने और कैग (CAG) की तीखी टिप्पणियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर चौतरफा हमला बोला है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा- "राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो चुका है... और अब, इन 'प्यारी बहनों' को भुला दिया गया है! जिन महिलाओं को चुनाव से पहले 'लाड़की बहिन' बताकर उनकी सराहना और जश्न मनाया गया था, सत्ता मिलते ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और योजना से बेदखल किया जा रहा है."

इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने साफ किया कि यह योजना बंद नहीं होगी. उन्होंने कहा-" 'लाड़की बहिन' योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन महिलाओं के लिए है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है. जांच में सामने आया है कि कुछ ऐसी महिलाओं ने भी योजना का लाभ उठाया जिनके पास चार पहिया वाहन हैं या जो इनकम टैक्स (आयकर) भरती हैं. ऐसे अपात्र लाभार्थियों के नाम अब हटाए जा रहे हैं."

मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि इस योजना ने सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ डाला है, लेकिन सरकार इन गड़बड़ियों को ठीक कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, 'लाड़की बहिन' योजना किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं की जाएगी. यह जारी रहेगी.

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