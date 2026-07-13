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क्या महाराष्ट्र में बंद हो जाएगी 'लाड़की बहिन' योजना? 92 लाख महिलाओं को लिस्ट से बाहर किये जाने के बाद उठ रहे सवाल

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना के लाभार्थियों की सूची में बड़ी कटौती की गई है. योजना से रिकॉर्ड 92 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया है. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि इन महिलाओं को ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा न होने, आय सीमा से अधिक होने, उम्र के नियमों और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कारण बाहर किया गया है.

इससे पहले सरकार ने बताया था कि ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद करीब 80 लाख लाभार्थियों को हटाया जा रहा है. बाद में हुई जांच में यह संख्या बढ़कर 92 लाख हो गई. यह शुरुआती 2.4 करोड़ लाभार्थियों के मुकाबले लगभग 38% की गिरावट है.

कौन सी महिलाएँ अपात्र पाई गईं?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता जांच प्रक्रिया के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं. करीब 61 से 62 लाख महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है. ई-केवाईसी के बाद पता चला कि लगभग 10 लाख लाभार्थियों की सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी. इसके अलावा, 4.5 लाख लाभार्थी 65 वर्ष से अधिक उम्र के थे, जबकि 2 से 2.5 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी के दौरान यह स्वीकार किया कि उनके पास चार पहिया वाहन है.

जांच में यह भी सनसनीखेज खुलासा हुआ कि 14,000 मामलों में पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर योजना का लाभ लिया था. लगभग 2,000 लाभार्थी असल में पुरुष ही थे. यह भी पाया गया कि योजना के लाभार्थियों में 4.4 लाख सरकारी कर्मचारी शामिल थे. जिन 16,000 पुरुषों ने महिलाओं के नाम पर पैसे लिए थे, उनसे वह राशि सरकारी चालान के ज़रिए वापस वसूली जाएगी.

कैग (CAG) ने वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल

शुक्रवार को विधानसभा में पेश की गई साल 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट ने 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन' योजना के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना के लिए स्वीकृत राशि 29,693.09 करोड़ थी, जबकि वास्तविक खर्च 33,237.24 करोड़ हुआ, जिससे 3,541.16 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ. कैग ने ध्यान दिलाया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस अतिरिक्त खर्च के लिए कोई पुख्ता या ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है.