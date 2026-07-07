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खुदकुशी कर चुके किसानों के बच्चों के लिए 'मसीहा' बना यह कॉलेज! आम के बगीचे की कमाई से मिल रही मुफ्त उच्च शिक्षा

बगीचा के नीचे बैठे छात्र व अन्य. ( ETV Bharat )