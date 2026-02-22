ETV Bharat / bharat

सेल्फी लेने के चक्कर में चेन्नई के समुद्र तट पर डूबीं महाराष्ट्र की IT इंजीनियर, एक छात्र अब भी लापता

मयूरी ने भंडारा जिले के वरठी स्थित सनफ्लैग स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी. इसके बाद, उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, नांदेड़ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. हाल ही में, उन्हें चेन्नई स्थित आईटी कंपनी में इंटर्नशिप करने का सुनहरा अवसर मिला था. महाराष्ट्र के 15 छात्र इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए चेन्नई गए थे.

यह हादसा 21 फरवरी की शाम को हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही मयुरी का परिवार उसका पार्थिव शरीर वापस लाने के लिए चेन्नई रवाना हो गया है. परिवार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि शव को वापस घर लाने की प्रक्रिया में उनकी मदद की जाए.

भंडारा (महाराष्ट्र): हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में इंजीनियर बनी एक युवती की चेन्नई-पुडुचेरी मार्ग पर कनाथुर थाना क्षेत्र के एक समुद्र तट पर मौत हो गई. मृतका की पहचान भंडारा जिले के वरठी की रहने वाली मयूरी चौधरी के रूप में हुई है.

21 फरवरी को छुट्टी होने के कारण, लगभग 26 लोग समुद्र तट (बीच) पर टहलने गए थे. वहां कुछ लोग सेल्फी लेने के लालच को रोक नहीं पाए और समुद्र में थोड़ा गहरा उतर गए. पानी उनकी कमर तक था. तस्वीरें लेते समय अचानक समुद्र में 10 से 15 फीट ऊंची लहर उठी और तीन लोगों को अपने साथ गहरे पानी में खींच ले गई. बचाव दल ने उनमें से एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

मयूरी और जलगांव जिले के एक अन्य छात्र लहरों के साथ गहरे समुद्र में खिंच गए. बाद में मयूरी का शव बरामद कर लिया गया. मयूरी, जो महज 25 दिन पहले इंटर्नशिप के लिए चेन्नई गई थी, ने अपनी आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी. उनके पिता एक बैंक सेवा केंद्र चलाते हैं, जबकि मां एक गृहिणी हैं और उनका एक भाई है जो खुद भी एक इंजीनियर है.

शव लेने रवाना हुए परिजन

जैसे ही इस हादसे की खबर घर पहुंची, जवान बेटी को खोने के गम में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. खबर मिलते ही मयूरी के पिता अपने कुछ पारिवारिक मित्रों के साथ उनका पार्थिव शरीर लाने के लिए चेन्नई रवाना हो गए. फिलहाल मयूरी का शव चेन्नई के जिला सामान्य अस्पताल में रखा गया है. परिवार ने मांग की है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शव उन्हें जल्द से जल्द सौंप दिया जाए.

