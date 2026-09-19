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IIT बॉम्बे के छात्र ने की आत्महत्या, भड़के छात्रों का कैंपस में विरोध-प्रदर्शन

इस मामले पर डीसीपी ने कहा कि जांच चल रही है. वहीं, हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है.

IIT BOMBAY STUDENT COMMITS SUICIDE
IIT बॉम्बे के छात्र की आत्महत्या के बाद विरोध करते स्टूडेंट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 7:04 AM IST

3 Min Read
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मुंबई: महाराष्ट्र में IIT बॉम्बे (पवई) में शुक्रवार को बी टेक (B.Tech) के दूसरे साल के एक छात्र की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई. इसके बाद छात्रों के एक समूह ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया और संस्थान के प्रशासन से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की. हालात और छात्रों और प्रशासन के बीच बातचीत के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कैंपस में जवानों को तैनात किया है. इस मामले पर डीसीपी (DCP) दत्तात्रेय नलावडे ने कहा कि मामले की जांच चल रही है.

डीसीपी नलावडे ने बताया कि आज (शुक्रवार को) IIT पवई में एक छात्र ने आत्महत्या कर ली है. इसके बाद, कुछ IIT छात्र इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया. IIT प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है ताकि कोई संतोषजनक समाधान निकाला जा सके. छात्रों की मांगों के बारे में पूछे जाने पर डीसीपी ने कहा कि छात्रों के कुछ अंदरूनी प्रशासनिक मुद्दे हैं, जिन्हें IIT प्रशासन ने पहले भी सुलझाया है और अभी भी प्रशासन छात्रों से सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है.

उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी वहां से चले गए, लेकिन बातचीत जारी रहने के दौरान कुछ लोग वहीं डटे रहे. उन्होंने कहा कि कुछ छात्र अभी भी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है. प्रदर्शनकारियों में शामिल एक छात्र प्रणय ने कहा कि यह विरोध बार-बार होने वाली त्रासदियों के चलते हो रहा है. उन्होंने कहा कि आज हमारे कॉलेज में आत्महत्या की एक घटना हुई है, इसलिए हम विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम प्रशासन से जवाबदेही, पारदर्शिता और जवाब मांग सकें. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई पहली घटना नहीं है. इस साल ऐसी चार घटनाएं हो चुकी हैं, और दो तो पिछले दो महीनों में ही हुई हैं. हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन सबके पीछे क्या कारण हैं.

छात्रों की मांगों को बताते हुए प्रणय ने कहा कि प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए. उन्होंने कहा कि सबसे पहले, प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जो प्रोफेसर छात्रों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या कठोर व्यवहार करते हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है. हम बस इतना चाहते हैं कि डीन, डायरेक्टर और प्रशासन हमें एक रिपोर्ट दें जिसमें वे भरोसा दिलाएं कि वे इस मामले की जांच करेंगे, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे और गारंटी देंगे कि उनकी देखरेख में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

नोट: आपके या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार या फिर किसी जानकार को किसी सहारे या मदद की जरूरत हो उसे किसी नजदीक के डॉक्टर के पास जाएं.

मन में आत्महत्या जैसा कोई विचार आने पर AASRA वेबसाइट पर http://www.aasra.info क्लिक कर मदद मांग सकते हैं. इस नंबर 9152987821 पर भी कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा कई और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं, जिसपर कॉल कर मदद मांग सकते हैं.

मेंटल हेल्थ सपोर्ट- 977-373-2863

टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416

TISS iCall 022:25521111

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