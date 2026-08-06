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लाउड म्यूजिक को लेकर आया गुस्सा, अपने ही भाई की कर दी हत्या, भाभी-भतीजा गंभीर

छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, चार लोगों पर हुआ असर. दो की मृत्यु.

Mumbai Police
घटना स्थल पर पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 5:46 PM IST

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मुंबई : शहर के विक्रोली इलाके में गुरुवार की सुबह एक चौंकाने वाली घटना घटी. पार्क्सइट इलाके में एक मामूली बात पर दो भाई आपस में भिड़ गए और बात इतनी बढ़ गई कि भाई ने भाई की हत्या कर दी.

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गुरुवार तड़के राहुल नगर इलाके में तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की मामूली बात पर भाइयों के बीच हिंसक झगड़ा हो गया. यह विवाद एक बेरहम लड़ाई में बदल गई, जिसमें दो भाइयों ने तीसरे भाई के परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. इस घटना में सुनील विश्वकर्मा (40) और उनके नाबालिग बेटे को चाकू मार दिया गया. बचाव करने आई भाभी को भी लगा चाकू.

Mumbai Police
मुंबई पुलिस (ETV Bharat)

घायलों को गंभीर अवस्था में पास के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान सुनील और उसके एक बेटे की मौत हो गई. हमले में सुनील की पत्नी अंजू विश्वकर्मा और उनके छोटे बेटे भी घायल हैं. उनका इलाज चल रहा है.

लाउड म्यूजिक को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी. घटना के बाद, पार्क साइट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस के अनुसार, एक ही परिवार के चार भाई एक ही चॉल (किराये के मकानों वाली इमारत) में अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे.

घटना के अनुसार छह अगस्त की सुबह, सुनील विश्वकर्मा अपने घर में तेज आवाज में संगीत बजा रहे थे. शोर से परेशान होकर उनके भाइयों, सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई. इसके बाद भाइयों के बीच तीखी बहस हुई. इसी बात को लेकर भाइयों के बीच झगड़ा हो गया. लेकिन, इससे पहले कि हालात को पूरी तरह समझा जा पाता, झगड़ा बहुत बढ़ गया. गुस्से में आकर सुरेंद्र और सूरज ने पहले सुनील विश्वकर्मा और उनके पूरे परिवार को लात-घूंसों से पीटा और फिर घर में मौजूद एक धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया. हमला इतना भयानक था कि सुनील विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 14 साल के बेटे को अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया. इसके अलावा, इस हमले में सुनील की पत्नी अंजू विश्वकर्मा और उनके छोटे बेटे को भी गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिलने पर, पार्क साइट पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया. घटना स्थल का निरीक्षण (पंचनामा) और फोरेंसिक जांच की जा रही है, और पुलिस हमले के पीछे के असली मकसद और घटनाक्रम का पूरा ब्योरा पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है.

विश्वकर्मा परिवार के पड़ोसियों और चॉल में रहने वाले दूसरे लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. मुंबई के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभयसिंह देशमुख ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना घर में तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर हुए झगड़े की वजह से हुई थी, लेकिन पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि क्या इतना भयानक हमला सिर्फ इस मामूली बात की वजह से हुआ या इसके पीछे परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई और विवाद है.

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