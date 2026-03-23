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महाराष्ट्र: शिरडी में राम नवमी उत्सव की जोरदार तैयारियां, इस साल 100 से अधिक पालकियों के आने की उम्मीद

महाराष्ट्र के शिरडी में साईं भक्त बहुत उत्साह और भक्ति भाव से राम नवमी उत्सव मनाते हैं.

RAM NAVAMI FESTIVAL IN SHIRDI
शिरडी में राम नवमी उत्सव की जोरदार तैयारियां की जा रही है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 2:10 PM IST

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शिरडी: रामनवमी उत्सव की तैयारी पूरे देश के साथ शिरडी में भी हर्षोल्लास से की जा रही है. शिरडी में रामनवमी उत्सव में इस वर्ष 100 से अधिक पालकियों के आने की उम्मीद. यहां पालकियों का आगमन शुरू हो गया है.

साईं संस्थान इन पालकियों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है. राम नवमी का त्योहार के आते ही हजारों भक्तों के कदम अपने आप शिरडी की ओर खिंचे चले आते हैं. विशेष रूप से मुंबई से बड़ी संख्या में भक्त साईं की पालकी को कंधों पर उठाकर पैदल चलकर शिरडी की तीर्थयात्रा करते हैं.

साई बाबा संस्थान का अनुमान है कि इस वर्ष राम नवमी के उत्सव के लिए शिरडी में पालकियों की एक बहुत बड़ी संख्या सौ से भी अधिक के आने की उम्मीद है. हर साल शिरडी में राम नवमी का त्योहार अत्यंत भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस त्योहार के लिए देश भर से भक्त साईं बाबा के दर्शन (आशीर्वाद) पाने के लिए शिरडी उमड़ पड़ते हैं.

मुंबई के कई भक्त पहले ही शिरडी की ओर अपनी पैदल तीर्थयात्रा पर निकल चुके हैं. उन्होंने अपनी यात्रा गुड़ी पड़वा से भी पहले ही शुरू कर दी थी. तपती धूप होने के बावजूद भक्त अपनी आस्था की शक्ति के बल पर ही यह कठिन यात्रा पैदल तय करते हैं.

कुछ भक्त तो शिरडी तक की पूरी यात्रा नंगे पैर ही करते हैं. साईं बाबा के प्रति अपनी गहरी आस्था और भक्ति से प्रेरित होकर, भक्त साल भर शिरडी आते रहते हैं. हालाँकि, कई भक्तों के लिए विशेष रूप से राम नवमी उत्सव के अवसर पर पैदल तीर्थयात्रा करने की परंपरा अब एक अत्यंत प्रिय और सम्मानित रीति बन गई है.

संस्थान द्वारा पालकियों का स्वागत

राम नवमी के उत्सव में शामिल होने के लिए भक्त पैदल चलकर शिरडी पहुँच रहे हैं. साईं संस्थान उन भक्तों की जरूरतों का खास ख्याल रख रहा है जो अपनी पालकियों के साथ शिरडी पहुँचे हैं. नासिक-सिन्नर रोड पर साईं बाबा संस्थान ने मुंबई से पैदल चलकर आ रहे साईं भक्तों की पालकी यात्राओं का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया.

संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गादिलकर और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने खुद अलग-अलग पालकी समूहों का दौरा किया और भक्तों से बातचीत की. पिछले साल की तरह ही परंपरा को निभाते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तीर्थयात्रियों के साथ कुछ दूर तक पैदल चलकर पालकी यात्रा में हिस्सा लिया और इस तरह खुद को भक्ति-भाव में पूरी तरह डुबो दिया.

उनकी इस पहल का भक्तों ने पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गादिलकर और उनकी पत्नी वंदना गादिलकर के हाथों पालकी की विधि-विधान से पूजा की गई.

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