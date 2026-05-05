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पुणे की घटना के बाद 'एक्शन मोड' में सरकार, यौन अपराधियों को पैरोल देने पर लगेगी रोक

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( File/ ANI )

मुंबई: महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरापुर में एक नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की घटना के बाद पूरे राज्य में गुस्से की लहर दौड़ गई है. इस बीच, मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधि एवं न्याय विभाग को यौन अपराध के आरोपियों को पैरोल देने पर सख्त रोक लगाने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे गंभीर अपराधों के आरोपियों को पैरोल न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. विधि एवं न्याय विभाग को इस मामले में तात्कालिक आधार पर एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है. नसरापुर घटना के बाद 'एक्शन मोड' में सरकार

नसरापुर की घटना से पूरा राज्य हिल गया, जहां एक मासूम बच्ची पर यौन हमला किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. यह भी पता चला है कि इस मामले में शामिल आरोपी एक 'आदतन अपराधी' है जिसका पहले भी आपराधिक गतिविधियों का इतिहास रहा है. इस घटना ने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह जांच शुरू हो गई है कि क्या कानून में कमियों की वजह से गंभीर अपराधों के आरोपियों को गलत छूट मिल जाती है. सख्त कानूनों की तैयारी

कैबिनेट मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि ऐसे जघन्य अपराधों के आरोपियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी. पैरोल और फर्लो जैसे नियमों की फिर से जांच की जाएगी, और कानूनी बदलावों के जरिये 'बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं' करने की नीति लागू की जाएगी.