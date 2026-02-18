महाराष्ट्र में 5 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण खत्म, फडणवीस सरकार का फैसला

ETV Bharat / bharat

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट्स को मिलने वाला पांच प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला लिया. इस संबंध में मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से एक सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया है और मुस्लिम समुदाय को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट नौकरियों में 5% आरक्षण देने के अपने पहले के GR को रद्द कर दिया है. नए आदेश के मुताबिक, पांच प्रतिशत आरक्षण के बारे में पिछला अध्यादेश खत्म हो गया है और उस फैसले पर कोर्ट की अंतरिम रोक है.