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महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों पर लगाया बैन, आतंकवाद फैलाने का आरोप

जारी एक नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने अधिकारियों को मैगजीन और किताबों समेत कट्टरपंथी साहित्य की 114 चीजों को जब्त करने का भी निर्देश दिया.

Maharashtra govt bans
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 1:36 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट और अल कायदा (AQIS) जैसे आतंकवादी संगठनों के साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 'हिंसक अतिवाद और जिहाद का महिमामंडन करता है और कट्टरता को बढ़ावा देता है.'

6 अगस्त को होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने अधिकारियों को मैगजीन और किताबों समेत रेडिकल लिटरेचर की 114 चीजों को जब्त करने का भी निर्देश दिया. गजट में कहा गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट, साइबर सर्विलांस रिपोर्ट और राज्य के एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की जांच से पता चलता है कि आतंकवादी और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल या उनका समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े 'रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर, पब्लिकेशन और प्रोपेगैंडा मटीरियल' का लगातार सर्कुलेशन, कब्ज़ा और ट्रांसमिशन हो रहा है.

इसमें कहा गया, 'ऐसी सामग्री में ऐसा कंटेंट पाया गया है जो हिंसक अतिवाद और जिहाद का महिमामंडन करता है, कट्टरता को बढ़ावा देता है, विचारधारा की शिक्षा देता है, भर्ती में मदद करता है, और भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक कामों को उकसाता या प्रोत्साहित करता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है.'

पिछले साल मार्च में शीर्ष पुलिस और एटीएस अधिकारियों ने सरकार को सूचित किया था कि कुछ समाचार पत्रों, पुस्तकों, दस्तावेजों और पेंटिंग, चित्र और तस्वीरों सहित अन्य सामग्रियों को जब्त करने की आवश्यकता है क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों से जुड़े थे.

इसमें कहा गया, 'राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि यह सामग्री आतंकवादी संगठनों से जुड़ी है, जिसमें इस्लामिक स्टेट (IS/ISIS), इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस (ISKP), हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पीर पंजाल रेजिमेंट, अल कायदा (AQIS), और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य संगठन शामिल हैं. इनमें संबंधित वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड चैनल और ऐसे कंटेंट को फैलाने वाले डिजिटल नेटवर्क शामिल हैं.'

अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी सामग्री का प्रकाशन, प्रसार, वितरण, बिक्री, प्रदर्शन, कब्जा और भंडारण, चाहे भौतिक हो या डिजिटल, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है. इसमें कहा गया है कि बैन किए गए 114 लिटरेचर आइटम में 'वॉइस ऑफ खुरासान' मैगजीन समेत कई अन्य सामग्री हैं.

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