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Uber, Ola और Rapido के ऐप हटाएं, महाराष्ट्र सरकार का गूगल और एप्पल को निर्देश

12 मई को, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र साइबर विभाग को पत्र लिखकर राज्य में चल रहे बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. यह कार्रवाई उसी अनुरोध के बाद शुरू की गई.

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नोटिस में कहा गया है कि ये गैर-कानूनी बाइक टैक्सी सर्विस यात्री सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हैं. इसमें बताया गया है कि ड्राइवर सत्यापन प्रक्रिया, इंश्योरेंस कवरेज, महिलाओं के लिए सुरक्षा उपाय, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत कम हैं. इसके अलावा, नोटिस में बताया गया है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने से सार्वजनिक सुरक्षा को बड़ा खतरा है.

15 मई को, महाराष्ट्र साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के ऑफिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(B) के तहत एक नोटिस जारी किया. इस नोटिस में कहा गया है कि कुछ ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म परिवहन विभाग से वैध अनुमति लिए बिना, सरकारी मंजूरी लिए बिना, या मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी के जरिये बड़े पैमाने पर यात्री परिवहन सेवा चला रहे हैं.

मुंबई: महाराष्ट्र में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से चल रही बाइक-टैक्सी सर्विस के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है. महाराष्ट्र साइबर विभाग ने Apple और Google को इन ऐप-बेस्ड सर्विस—Uber, Ola, और Rapido—के ऐप को App Store और Play Store से हटाने के निर्देश जारी किए हैं.

साइबर विभाग ने हाल ही में सामने आई एक गंभीर घटना पर रोशनी डाली है, जिसमें बाइक-टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल करते समय एक महिला की जान चली गई. यह देखते हुए कि इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है, अधिकारियों ने कहा है कि पूरे राज्य में इसी तरह की कई शिकायतें सामने आई हैं. Apple और Google को भी चेतावनी दी गई है कि भारतीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों के निर्देशों को न मानने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.

महाराष्ट्र में गैर-कानूनी तरीके से चल रही बाइक टैक्सी सर्विस

इस मामले पर बात करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, "महाराष्ट्र साइबर विभाग के जरिये गूगल और एप्पल को एक पत्र भेजा गया है. बाइक टैक्सी सर्विस अभी महाराष्ट्र में गैर-कानूनी तरीके से चल रही हैं, और इसके हिसाब से सही कार्रवाई की जा रही है."

पिछले कुछ हफ्तों में, राज्य परिवहन विभाग ने बार-बार स्पष्ट किया है कि मौजूदा नियमों के तहत, बाइक टैक्सी सर्विस को कानूनी मान्यता नहीं है. इसलिए, सरकार और ऐप-बेस्ड बाइक टैक्सी कंपनियों के बीच टकराव और बढ़ गया है. इस बीच, परिवहन विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि वह ज्यादा किराया वसूलने के मामलों में प्राइवेट बस एग्रीगेटर्स और बिना इजाजत वाले ट्रांसपोर्ट ऐप्स के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा. साइबर विभाग अभी जो कार्रवाई कर रहा है, वह सिर्फ बाइक टैक्सी सर्विस तक ही सीमित है; कैब, ऑटो-रिक्शा और फूड डिलीवरी सर्विस पहले की तरह चलती रहेंगी.

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता

प्रताप सरनाईक ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिये बाइक टैक्सी सर्विस को इजाजत देने का इरादा रखती है. हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी पेट्रोल से चलने वाली बाइक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. एग्रीगेटर्स को जरूरी दस्तावेजीकरण पूरा करने के लिए एक महीने का अस्थायी परमिट दिया गया था; फिर भी, उन्होंने कहा कि आज तक एक भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया गया है.

इस बात की चिंता जताते हुए कि इस फैसले से कई लोगों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ सकता है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा नौकरी से ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा, उन्होंने महिला यात्रियों से जुड़ी शिकायतों और गलत व्यवहार की घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया.

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