महाराष्ट्र के 'पप्पू' हैं आदित्य ठाकरे : फडणवीस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर कसा तंज

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का 'पप्पू' बताया. आदित्य ठाकरे द्वारा लगाए गए वोटों में हेराफेरी के आरोपों पर फडणवीस ने कहा, "वह महाराष्ट्र के पप्पू हैं. लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ी स्क्रीन लगाकर और 'खोदा पहाड़, निकला चूहा' कहकर दिखाया, आदित्य ठाकरे ने भी वही किया. चुनाव आयोग पहले ही उनके सवालों का जवाब दे चुका है. कम से कम आप राहुल गांधी न बनें."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लाखों किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है. अब तक 40 लाख बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 8 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. इसके अलावा 11 हजार करोड़ रुपये की और मदद को मंजूरी दी गई है, जो अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी.

यह राहत पैकेज बजट से बाहर का है, इसलिए इसे विशेष रूप से मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सूचियां आते ही मदद बांटने की मंजूरी दी जा रही है, पूरी सूची आने तक इंतजार नहीं किया जाएगा. जिन किसानों को दो हेक्टेयर नुकसान के लिए पैसे मिले हैं, उनके तीसरे हेक्टेयर के नुकसान के पैसे भी जमा होने शुरू हो गए हैं.

अगले 15-20 दिनों में सभी किसानों को पूरी मदद मिल जाएगी. 90 प्रतिशत किसानों को तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. बाकी 10 प्रतिशत में कुछ के बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ के रिकॉर्ड में समस्या है या मल्टीपल होल्डिंग है. इन समस्याओं को सुलझाने का काम चल रहा है. ई-केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्रीस्टैक डेटा उपलब्ध है. सिर्फ उन मामलों में ई-केवाईसी होगी जहां नाम नहीं है लेकिन वे पात्र हैं.