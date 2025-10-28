महाराष्ट्र के 'पप्पू' हैं आदित्य ठाकरे : फडणवीस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप पर कसा तंज

ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा की.

Devendra Fadnavis
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (ETV Bharat)
October 28, 2025 at 9:59 PM IST

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का 'पप्पू' बताया. आदित्य ठाकरे द्वारा लगाए गए वोटों में हेराफेरी के आरोपों पर फडणवीस ने कहा, "वह महाराष्ट्र के पप्पू हैं. लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बड़ी स्क्रीन लगाकर और 'खोदा पहाड़, निकला चूहा' कहकर दिखाया, आदित्य ठाकरे ने भी वही किया. चुनाव आयोग पहले ही उनके सवालों का जवाब दे चुका है. कम से कम आप राहुल गांधी न बनें."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे. उन्होंने कहा महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लाखों किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है. अब तक 40 लाख बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में 8 हजार करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं. इसके अलावा 11 हजार करोड़ रुपये की और मदद को मंजूरी दी गई है, जो अगले 15 दिनों में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी.

यह राहत पैकेज बजट से बाहर का है, इसलिए इसे विशेष रूप से मंजूर किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की सूचियां आते ही मदद बांटने की मंजूरी दी जा रही है, पूरी सूची आने तक इंतजार नहीं किया जाएगा. जिन किसानों को दो हेक्टेयर नुकसान के लिए पैसे मिले हैं, उनके तीसरे हेक्टेयर के नुकसान के पैसे भी जमा होने शुरू हो गए हैं.

अगले 15-20 दिनों में सभी किसानों को पूरी मदद मिल जाएगी. 90 प्रतिशत किसानों को तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. बाकी 10 प्रतिशत में कुछ के बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतें हैं, कुछ के रिकॉर्ड में समस्या है या मल्टीपल होल्डिंग है. इन समस्याओं को सुलझाने का काम चल रहा है. ई-केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्रीस्टैक डेटा उपलब्ध है. सिर्फ उन मामलों में ई-केवाईसी होगी जहां नाम नहीं है लेकिन वे पात्र हैं.

कुल 21 हजार करोड़ का पैकेज सीधे किसानों के खातों में जाएगा. इसमें से 8 हजार करोड़ बांट चुके हैं, 11 हजार करोड़ की मंजूरी आज दी गई और 1,500 करोड़ अलग से बांटे जा रहे हैं. इसके अलावा कैबिनेट ने सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेलवे लाइन के सुधारित प्लान को मंजूरी दी, जो 3,295 करोड़ का है. आधा खर्च राज्य और आधा केंद्र देगा. इससे धार्मिक पर्यटन और इलाके के विकास को बढ़ावा मिलेगा.

सुप्रिया सुले पर हमलाः सांसद सुप्रिया सुले द्वारा भाजपा पर सहकारी क्षेत्र को ख़त्म करने का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "कुछ लोगों को रोज फर्ज़ी दस्तावेज दिखाने की आदत हो गई है. उन्होंने जो पैन कार्ड दिखाया था, वह आज फर्ज़ी निकला. सवाल उठाया कि, क्या वे इसके लिए माफी मांगेंगे? जिसने भी यह पैन कार्ड निकाला है, उसके खिलाफ अब एफ़आईआर दर्ज की जा रही है.

