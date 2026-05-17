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5 लाख का लोन न चुकाना पड़े इसलिए दोस्त की हत्या कर खुद को साबित किया मृत, 9 महीने बाद सामने आया सच

गोंदिया (महाराष्ट्र): गोंदिया जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मी स्टाइल मर्डर मिस्ट्री सामने आई है. एक शातिर दिमाग शख्स ने बैंक के महज 5 लाख रुपये का कर्ज चुकाने से बचने के लिए न सिर्फ खुद की खौफनाक मौत की स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि अपनी इस साज़िश को सच साबित करने के लिए अपने ही जिगरी दोस्त की बेरहमी से बलि चढ़ा दी.

नौ महीने तक पूरी दुनिया और बैंक की नजरों में "मुर्दा" बनकर घूम रहे इस हत्यारे का जब पुलिस ने सनसनीखेज भंडाफोड़ किया, तो हर कोई सन्न रह गया. आमगांव पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 28 वर्षीय मुख्य आरोपी को दबोच लिया है.

खौफनाक साजिश

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी ओमप्रकाश खोटेले (28), जो गोंदिया के देवरी तालुका के डोंगरगांव का निवासी है, उसने कुछ समय पहले बैंक से पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन) का धंधा शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये का लोन लिया था. व्यवसाय में उसे भारी घाटा हुआ और वह कर्ज न चुका पाने के कारण गहरे मानसिक तनाव में आ गया. इस देनदारी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी.

जिगरी दोस्त को बनाया शिकार

उसने तय किया कि वह खुद को कागजों पर मृत साबित कर देगा ताकि बैंक उसका लोन 'राइट ऑफ' (माफ) कर दे. अपनी मौत के इस झूठे ड्रामे को अमलीजामा पहनाने के लिए ओमप्रकाश ने अपने ही गांव के एक सीधे-साधे दोस्त, चंद्रकुमार श्रीकृष्ण सराटे (46) को जाल में फंसाया.

28 अगस्त 2025 की रात करीब 11:30 बजे, ओमप्रकाश एक 'अर्जेंट काम' का बहाना बनाकर चंद्रकुमार को उसके घर से अपनी बाइक पर बैठाकर बहमनी रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने चंद्रकुमार को जबरन अत्यधिक शराब पिलाई. जब चंद्रकुमार पूरी तरह नशे में धुत्त होकर बेसुध हो गया, तो सुबह करीब 4:30 बजे ओमप्रकाश ने एक गमछे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से मर्डर कर दिया.