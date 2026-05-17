5 लाख का लोन न चुकाना पड़े इसलिए दोस्त की हत्या कर खुद को साबित किया मृत, 9 महीने बाद सामने आया सच
महाराष्ट्र की आमगांव पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 28 वर्षीय मुख्य आरोपी को दबोच लिया है.
Published : May 17, 2026 at 8:47 PM IST
गोंदिया (महाराष्ट्र): गोंदिया जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्मी स्टाइल मर्डर मिस्ट्री सामने आई है. एक शातिर दिमाग शख्स ने बैंक के महज 5 लाख रुपये का कर्ज चुकाने से बचने के लिए न सिर्फ खुद की खौफनाक मौत की स्क्रिप्ट लिखी, बल्कि अपनी इस साज़िश को सच साबित करने के लिए अपने ही जिगरी दोस्त की बेरहमी से बलि चढ़ा दी.
नौ महीने तक पूरी दुनिया और बैंक की नजरों में "मुर्दा" बनकर घूम रहे इस हत्यारे का जब पुलिस ने सनसनीखेज भंडाफोड़ किया, तो हर कोई सन्न रह गया. आमगांव पुलिस ने इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 28 वर्षीय मुख्य आरोपी को दबोच लिया है.
खौफनाक साजिश
पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी ओमप्रकाश खोटेले (28), जो गोंदिया के देवरी तालुका के डोंगरगांव का निवासी है, उसने कुछ समय पहले बैंक से पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन) का धंधा शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये का लोन लिया था. व्यवसाय में उसे भारी घाटा हुआ और वह कर्ज न चुका पाने के कारण गहरे मानसिक तनाव में आ गया. इस देनदारी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसकी कल्पना भी नामुमकिन थी.
जिगरी दोस्त को बनाया शिकार
उसने तय किया कि वह खुद को कागजों पर मृत साबित कर देगा ताकि बैंक उसका लोन 'राइट ऑफ' (माफ) कर दे. अपनी मौत के इस झूठे ड्रामे को अमलीजामा पहनाने के लिए ओमप्रकाश ने अपने ही गांव के एक सीधे-साधे दोस्त, चंद्रकुमार श्रीकृष्ण सराटे (46) को जाल में फंसाया.
28 अगस्त 2025 की रात करीब 11:30 बजे, ओमप्रकाश एक 'अर्जेंट काम' का बहाना बनाकर चंद्रकुमार को उसके घर से अपनी बाइक पर बैठाकर बहमनी रेलवे ट्रैक के पास एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां उसने चंद्रकुमार को जबरन अत्यधिक शराब पिलाई. जब चंद्रकुमार पूरी तरह नशे में धुत्त होकर बेसुध हो गया, तो सुबह करीब 4:30 बजे ओमप्रकाश ने एक गमछे से उसका गला घोंटकर बेरहमी से मर्डर कर दिया.
शव को दी अपनी पहचान
कत्ल करने के बाद शातिर ओमप्रकाश ने पुलिस और बैंक को चकमा देने का मास्टर प्लान लागू किया. उसने अपने मृत दोस्त के शरीर से उसके कपड़े उतारे और उसे अपने खुद के कपड़े पहना दिए. इतना ही नहीं, उसने लाश की जेब में अपना खुद का आधार कार्ड और एटीएम कार्ड डाल दिया, ताकि पुलिस इसे रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा समझे और क्षत-विक्षत शव को 'ओमप्रकाश' मानकर फाइल बंद कर दे. इसके बाद वह अपनी बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया.
ऐसे खुला राज
इस खौफनाक साजिश के बाद ओमप्रकाश पिछले 9 महीनों से दुनिया की नजरों में मर चुका था और छिपा हुआ था. लेकिन कानून के हाथ से वह बच नहीं सका. इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट तब आया जब मृतक चंद्रकुमार के भाई रमेश श्रीकृष्ण सराटे (43) को अपने भाई के अचानक गायब होने पर गहरा शक हुआ. उन्होंने आमगांव पुलिस स्टेशन में चंद्रकुमार की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आमगांव पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तिरुपति राणे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने जब तकनीकी जांच शुरू की, कॉल डिटेल्स खंगाले और वैज्ञानिक सबूतों का मिलान किया, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. रेलवे ट्रैक पर जो शव मिला था, वह ओमप्रकाश का नहीं बल्कि लापता चंद्रकुमार का था. पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए छिपे बैठे ओमप्रकाश को जिंदा ढूंढ निकाला और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.
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