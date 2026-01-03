ETV Bharat / bharat

गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए 6 km चली, ब्लड प्रेशर बढ़ने से मौत, जानें कहां हुई ये शर्मनाक घटना

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गांव में बच्चे के जन्म के लिए जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह गांव मेन रोड से बहुत दूर है. यहां ठीक से रोड कनेक्टिविटी नहीं है.

इसके अलावा गांव में बच्चे के जन्म के लिए प्रसूति अस्पताल सुविधा मौजूद नहीं थी. इस वजह से गर्भवती महिला को इलाज के लिए करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. वह अपनी बहन के घर जा रही थी, तभी उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई. समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती गई और उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सा सेवाओं और यातायात की सुविधाओं की कमी से होने वाली गंभीर समस्याओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इलाज की तलाश में जंगल से 6 km का सफर

मिली जानकारी के मुताबिक, गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तालुका के अलादंडी टोला की रहने वाली 24 साल की आशा संतोष किरंगा नौ महीने की प्रेग्नेंट थी. उसका गांव अलादंडी टोला मेन सड़कों से बहुत दूर है और गांव में बच्चे के जन्म के लिए कोई मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं है. समय पर इलाज मिलने की उम्मीद में आशा ने 1 जनवरी को अपने पति के साथ जंगल के रास्ते से करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बहन के घर पेठा जाने का फैसला किया.

लेकिन प्रेग्नेंसी के आखिरी समय में यह मुश्किल सफर उसके लिए जानलेवा साबित हुआ. 2 जनवरी की सुबह उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई. फिर उसे एम्बुलेंस से हेड्री के काली अम्मल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बच्चा पेट में ही मर चुका था. कुछ ही देर बाद आशा किरंगा की भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मौत हो गई.

मौत के बाद भी शव की अनदेखी