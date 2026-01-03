ETV Bharat / bharat

गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए 6 km चली, ब्लड प्रेशर बढ़ने से मौत, जानें कहां हुई ये शर्मनाक घटना

चिकित्सा सेवा की कमी के चलते एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. घटना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का है.

PREGNANT WOMAN WALKED 6 KM
गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए 6 km चली, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 2:52 PM IST

4 Min Read
गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गांव में बच्चे के जन्म के लिए जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह गांव मेन रोड से बहुत दूर है. यहां ठीक से रोड कनेक्टिविटी नहीं है.

इसके अलावा गांव में बच्चे के जन्म के लिए प्रसूति अस्पताल सुविधा मौजूद नहीं थी. इस वजह से गर्भवती महिला को इलाज के लिए करीब 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा. वह अपनी बहन के घर जा रही थी, तभी उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई. समय पर इलाज न मिलने की वजह से उसकी हालत बिगड़ती गई और उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने एक बार फिर दूर-दराज के इलाकों में चिकित्सा सेवाओं और यातायात की सुविधाओं की कमी से होने वाली गंभीर समस्याओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इलाज की तलाश में जंगल से 6 km का सफर

मिली जानकारी के मुताबिक, गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली तालुका के अलादंडी टोला की रहने वाली 24 साल की आशा संतोष किरंगा नौ महीने की प्रेग्नेंट थी. उसका गांव अलादंडी टोला मेन सड़कों से बहुत दूर है और गांव में बच्चे के जन्म के लिए कोई मेडिकल सुविधा मौजूद नहीं है. समय पर इलाज मिलने की उम्मीद में आशा ने 1 जनवरी को अपने पति के साथ जंगल के रास्ते से करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बहन के घर पेठा जाने का फैसला किया.

लेकिन प्रेग्नेंसी के आखिरी समय में यह मुश्किल सफर उसके लिए जानलेवा साबित हुआ. 2 जनवरी की सुबह उसे तेज प्रसव पीड़ा हुई. फिर उसे एम्बुलेंस से हेड्री के काली अम्मल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने सिजेरियन डिलीवरी का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बच्चा पेट में ही मर चुका था. कुछ ही देर बाद आशा किरंगा की भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मौत हो गई.

मौत के बाद भी शव की अनदेखी

इस घटना की और भी दुखद सच्चाई यह है कि मरने के बाद भी मृतक के शव की अनदेखी बंद नहीं हुई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एटापल्ली ग्रामीण हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन प्रसूति रोग विशेषज्ञ न होने का हवाला देकर उसे 40 किलोमीटर दूर अहेरी वापस भेज दिया गया.

यह बात कि महिला ने अपनी पूरी जिंदगी जिस तरह से इधर-उधर भटकने का दर्द झेला, वह उसकी मौत के बाद भी बेपरवाह सिस्टम की वजह से जारी रहा, इससे स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है.

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा?

इस घटना के बारे में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. प्रताप शिंदे ने कहा, 'महिला का रजिस्ट्रेशन एक आशा वर्कर के जरिए हुआ था. उसे अचानक लेबर पेन हुआ. कई किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई. डॉक्टरों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए. इस मामले में तालुका हेल्थ ऑफिसर से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है और मामले की जांच की जाएगी.'

देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के गार्डियन मिनिस्टर हैं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद गढ़चिरौली के गार्डियन मिनिस्टर हैं. गढ़चिरौली को राज्य का 'नंबर वन' जिला बनाने के दावे कई बार किए जा चुके हैं. गढ़चिरौली को नक्सल-मुक्त बनाने और इलाके में विकास लाने की भी बातें हो रही हैं. हालांकि, इस घटना ने मौजूदा हकीकत को साफ तौर पर सामने ला दिया है.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र में 'खराब सुविधाओं वाली' एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाते समय गर्भवती महिला की मौत

संपादक की पसंद

