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महाराष्ट्र विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया समर्थन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, 2026 (धर्मांतरण विरोधी कानून) सोमवार को विधानसभा में पास हो गया. सत्ताधारी महायुति के साथ विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) में शामिल शिवसेना (UBT) ने भी विधेयक का समर्थन किया. कांग्रेस, एनसीपी (SP), समाजवादी पार्टी और CPI (M) ने विधेयक का विरोध किया. अब यह विधेयक विधान परिषद में पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है. इसका उद्देश्य जबरन, लालच, धोखाधड़ी या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है. फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा कानून बनाने वाला पहला राज्य नहीं है. ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं. उन्होंने कहा, "यह विधेयक किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं है. यह सभी धर्मों पर लागू होता है. इसका उद्देश्य जबरन, लालच, धोखाधड़ी या धोखे से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है." महाराष्ट्र विधानसभा (ETV Bharat) फडणवीस ने समझाया कि धर्म परिवर्तन से जुड़े विवाद – खासकर दूसरे धर्मों में शादी से जुड़े विवाद – अक्सर कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करते हैं. उन्होंने कहा, "अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाद के मामलों में अक्सर झगड़े होते हैं और कभी-कभी कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बन जाती है. जब ऐसी स्थिति पैदा हो, तो उसे ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए." उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) जैसे मौजूदा क्रिमिनल कानूनों में गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए खास नियम नहीं हैं. उन्होंने कहा, "अभी जो स्थिति है, उनमें मौजूदा कानूनों – चाहे वह BNS हो या दूसरे कानून – में इस मामले से निपटने के लिए स्पष्ट नियम नहीं हैं. इसलिए, हम धोखाधड़ी जैसे मौजूदा नियमों पर भरोसा करते हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर विशेष नियम होंगे, तो गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन या दूसरे धर्मों में शादी से जुड़े विवाद नहीं होंगे. स्पष्टता सुनिश्चित करने और बार-बार कानून-व्यवस्था की दिक्कतों को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है."