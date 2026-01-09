ETV Bharat / bharat

धार्मिक गतिविधियों के नाम पर 4.73 करोड़ की धोखाधड़ी, चार ट्रस्टियों के खिलाफ केस दर्ज

बीड (महाराष्ट्र): धार्मिक गतिविधियों के बहाने जनता से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों व आयकर विभाग को चूना लगाने वाले 'गुलजार-ए-रजा' नामक एक फर्जी ट्रस्ट का पर्दाफाश हुआ है. आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS) द्वारा की गई गहन जांच में इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. यह पुष्टि हो चुकी है कि ट्रस्ट ने 4 करोड़ 73 लाख 67 हजार का गबन किया है.

इस मामले में एटीएस की टीम ने बीड के माजलगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ट्रस्ट के चार ट्रस्टियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनके नाम हैं- इग्रान कलीम शेख, मुजम्मिल नूर सैयद, अहमदुद्दीन कैसर काजी और तौफीक जावेद काजी.

छत्रपति संभाजी नगर की एटीएस (ATS) यूनिट बीड जिले के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और ट्रस्टों की नियमित रूप से जांच करती है. इसी प्रक्रिया के दौरान 'गुलजार-ए-रजा' संस्था पर संदेह हुआ. संस्था की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी से पता चला कि यह संगठन धार्मिक उद्देश्यों के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहा था. तकनीकी जांच के बाद एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई. इस कार्रवाई से बीड तथा पूरे जिले में हड़कंप मच गया है.