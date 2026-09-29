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एंटीलिया बम धमकी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत मिली

मुंबई: मुंबई की स्पेशल एनआईए (NIA) कोर्ट ने 2021 में एंटीलिया बम धमकी मामले और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन मर्डर केस में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को आज मंगलवार 29 सितंबर को बेल दे दी है. अभी तक कोर्ट का विस्तृत आदेश नहीं मिला है.

बता दें, सचिन वाजे इस मामले में उन कुछ आरोपियों में शामिल थे, जो जेल की सजा काट रहे थे. इस केस के ज्यादातर आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं. इनमें मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा, सुनील माने और रियाजुद्दीन काजी भी शामिल हैं.

मुंबई सेशंस कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने 1 अगस्त को उन पर आरोप तय किए थे. एंटीलिया विस्फोटक मामला 25 फरवरी, 2021 को कारमाइकल रोड पर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आलीशान मुंबई घर 'एंटीलिया' के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा पत्र था. इसके कुछ ही दिनों बाद, गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे क्रीक में मिला था.

जांच से पता चला कि मुंबई पुलिस की SIU के पुलिस अधिकारी सचिन वाज़ की इस मामले में अहम भूमिका थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई. NIA ने मामले की जांच की और सचिन वाज़ व अन्य आरोपियों को एक-एक करके गिरफ्तार किया. एंटीलिया आवास के बाहर जिलेटिन की छड़ों और धमकी भरे पत्र वाली स्कॉर्पियो कार छोड़ने और गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, पूर्व पुलिस अधिकारी विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गौर को गिरफ्तार किया गया.

नरेश गौर पर मनसुख हिरेन मर्डर केस के सिलसिले में सचिन वाज़ को सिम कार्ड सप्लाई करने का आरोप है. NIA का आरोप है कि सचिन वाज़ इस साजिश का मास्टरमाइंड था, उसने पैसे ऐंठने और अपनी अहमियत फिर से साबित करने के लिए पूरी साजिश रची थी. इस घटना को आतंकी हमले का रूप देने के लिए, 'जैश-उल-हिंद' नाम के एक कथित आतंकी संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जिम्मेदारी लेने वाला एक पोस्ट भी डाला गया था. इस मामले की वजह से तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का अचानक तबादला कर दिया गया और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. मनसुख हिरेन मर्डर केस में प्रदीप शर्मा की पहचान एक मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर की गई है.