पूर्व DG NIA सदानंद दाते महाराष्ट्र के DGP बनाए गए, 3 जनवरी को लेंगे चार्ज
पुलिस महानिदेशक के तौर पर रश्मि शुक्ला का कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म होगा. IPS अधिकारी सदानंद दाते महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक होंगे.
Published : December 31, 2025 at 11:25 AM IST
मुंबई: सीनियर IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते को महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है. वे सोमवार तीन जनवरी को पद संभालेंगे. महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों के दौरान उनकी अहम जिम्मेदारी होगी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, पूर्व NIA महानिदेशक सदानंद दाते ने कहा कि वे 3 जनवरी को चार्ज संभालेंगे. सदानंद दाते का मूल कैडर महाराष्ट्र है. केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर को उनका महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था.
सदानंद दाते 1990 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं. 2015 में उन्हें CRPF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था. 26/11 मुंबई हमलों के दौरान IPS सदानंद दाते ने हिम्मत दिखाई और कई लोगों की जान बचाई. उन्होंने कामा और अल्बलेस हॉस्पिटल से महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभाई.
टेररिस्ट हमले के बाद दिखाई गई बहादुरी के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया. उन्होंने CRPF के स्पेशल IG के तौर पर काम किया. इसके बाद, उन्होंने 5 साल तक CRPF में DG के तौर पर डेपुटेशन पर रहते हुए अहम भूमिका निभाई. इसके बाद, उन्हें NIA के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी दी गई.
रश्मि शुक्ला को राज्य सरकार ने दो बार पुलिस डायरेक्टर जनरल बनाया था. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान विरोधी पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी.
चुनाव आयोग के आदेश के बाद, रश्मि शुक्ला का ट्रांसफर कर दिया गया. राज्य चुनाव खत्म होने के बाद, सरकार ने फिर से रश्मि शुक्ला को पुलिस डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया.
2019 के विधानसभा चुनाव से पहले, शुक्ला पर आरोप लगा था कि जब वह स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की हेड थीं, तब उन्होंने उस समय के विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए थे.
महा विकास अघाड़ी सरकार के समय में, उनके खिलाफ मुंबई में कोलाबा और पुणे में दो केस दर्ज किए गए थे. जैसे ही राज्य में सरकार बदली, पुलिस ने C-समरी रिपोर्ट फाइल की और मुंबई हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दोनों FIR रद्द कर दी.
